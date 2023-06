Wielki transfer stał się faktem. Młoda gwiazda zasili szeregi Realu Madryt

W Realu Madryt trwa prawdziwa przebudowa. W ostatnim tygodniu świat obiegły informacje o odejściach z Estadio Santiago Bernabeu aż czterech piłkarzy. Mowa o Karimie Benzemie, Marco Asensio, Edenie Hazardzie i Mariano. Każdy z nich jest zawodnikiem ofensywnym, a jeśli wgłębić się w obecny skład Królewskich, nietrudno zauważyć, że nominalnej „dziewiątki” w nim brak. Wszystko wskazuje na to, iż Los Blancos ruszą po gwiazdę, jednak wciąż nie wiadomo, kim ona będzie. Wcześniej dopięli długo zapowiadany transfer, ale na pozycji pomocnika.

Jude Bellingham piłkarzem Realu Madryt

19-letni pomocnik Borussii Dortmund jest jednym z największych talentów światowej piłki na pozycji pomocnika. Jeszcze w wieku 17 lat zawojował zaplecze Premier League jako piłkarz i wychowanek Birmingham FC do tego stopnia, że klub na jego cześć postanowił zastrzec numer 22, z którym występował. Zapewne spodziewano się, że wyrośnie na wielki talent z bogatą karierą. I nie pomylili się. Przez kolejne dwa lata Anglik wyrósł na jednego z najlepszych pomocników młodego pokolenia i podbił Bundesligę, jako piłkarz Borussii Dortmund. W najbliższych latach będzie brylować jako piłkarz Realu Madryt.

„Piłkarz Jude Bellingham ma dokonać transferu z Borussii Dortmund do Realu Madryt. Strony dzisiaj uzgodniły warunki porozumienia. Szczegóły kontraktów ciągle muszą zostać dopracowane i udokumentowane. Realizacja transferu zależy także od odpowiedniego wprowadzenia go do systemu FIFA TMS. Real Madryt zapłaci BVB podstawową kwotę 103 milionów euro, jeśli transfer zostanie wykonany. Dodatkowo przewidziano wypłatę zmiennych, które mogą sięgnąć około 30% ustalonej kwoty transferu. Zmienne zależą od osiągnięć sportowych Realu Madryt i/lub osiągnięć sportowych bądź liczbowych piłkarza w kolejnych 6 sezonach” – informują włodarze Borussii Dortmund swoich akcjonariuszy.

Czas rewolucji w Realu Madryt

Jude Bellingham jest trzecim zawodnikiem, który uzupełni skład Realu Madryt w najbliższym sezonie. Wcześniej stało się jasne, że do Królewskich wrócą Fran Garcia, który przez dwa lata był zawodnikiem Rayo Vallecano, a Los Blancos mieli prawo do pierwokupu jego karty zawodniczej, a także Brahim Diaz, powracający do stolicy Hiszpanii po trzech latach pobytu na wypożyczeniu w AC Milan. Jedynym nominalnym napastnikiem w składzie drużyny Carlo Ancelottiego pozostaje w tej chwili młody Alvaro Rodriguez, który nominalnie wciąż jest piłkarzem rezerw.

Po odejściu Karima Benzemy do arabskiego Al-Ittihad stało się jasne, że Królewscy będą musieli sprowadzić nowego snajpera, który będzie gwarantować gole. Najwięcej mówi się o kandydaturze Harry'ego Kane'a z Tottenhamu, jednak żadne ruchy w tym kierunku nie zostały jeszcze poczynione. Do niedawna jednym z zawodników, którym mieli być zainteresowani Królewscy, był Kai Havertz z Chelsea, ale źródła najbliższe Realowi Madryt poinformowały, że władze 35-krotnego mistrza Hiszpanii odrzuciły możliwość jego zakontraktowania.

