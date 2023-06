Niewypał transferowy odejdzie z Legii Warszawa? Jest chętny na jego podpis

Ponowne przybycie Carlitosa do Legii Warszawa przywołało u jej kibiców wiele pozytywnych wspomnień związanych z hiszpańskim napastnikiem. Jego dorobek w PKO BP Ekstraklasie jest bardzo dobry, jednak miniony sezon nie był dla niego udany. Można powiedzieć, że w hierarchii snajperów ekipy Kosty Runjaicia zajmuje dopiero czwarte miejsce za Ernestem Mucim, Tomasem Pekhartem i Maciejem Rosołkiem. To wywołało jego wątpliwości na temat dalszej gry dla Wojskowych, a jego usługami interesuje się inny klub.

Carlitos może odejść z Legii Warszawa

Jak podaje cypryjski serwis sportowy sport-fm.com.cy, Carlitos znalazł się na radarze trzeciego zespołu minionego sezonu tamtejszej ligi, czyli AEK Larnaka. Drużyna wymaga wzmocnień na pozycji napastnika, a dyrektor techniczny klubu Xavier Roka powiedział, że kandydatura Hiszpana jest bardzo poważna i wiele wskazuje na to, że wykonają ruchy, ku jego zatrudnieniu.

Nie będzie to jednak proste, ponieważ jeśli transfer miałby dojść do skutku, wcześniej Carlitos musiałby rozwiązać umowę z Legią Warszawa i przejść bez kwoty odstępnego. Kontrakt Hiszpana ze stołecznym klubem wygasa 30 czerwca 2024 roku, zatem pierwotnie musiałby dojść do porozumienia z władzami klubu odnośnie jego wcześniejszego zakończenia.

Nieudany sezon Carlitosa w Legii Warszawa

O ile sama Legia nie może narzekać na osiągnięcia w poprzednim sezonie, tak Carlitos całkowicie inaczej wyobrażał sobie jego drugi pobyt na Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Karta zawodnicza Hiszpana została wykupiona przez Legię z Panathinaikosu Ateny za 400 tys. euro, jednak jego wkład w poprzednim sezonie wyniósł cztery gole i cztery asysty w 26 meczach.

Warto dodać, że potencjalny transfer na Cypr oznaczałby jego powrót do tamtejszego kraju, gdyż od stycznia do lipca 2015 roku reprezentował barwy Arisu Limassol.

