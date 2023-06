Maciej Rybus znowu to zrobi. Transfer Polaka wisi na horyzoncie

Choć wojna w Ukrainie wywołana przez Rosję wciąż trwa, Maciej Rybus nie zamierza opuszczać drugiego z wymienionych krajów. Związane jest to między innymi z faktem jego rodzinnych koneksji, ale mimo to szokuje opinię publiczną. Kontrakt byłego reprezentanta Polski ze Spartakiem Moskwa obowiązuje do 2024 roku, lecz niebawem ma zostać rozwiązany.

Maciej Rybus odejdzie ze Spartaka Moskwa

33-latek występuje w Rosji 2012 roku – z przerwą na jeden sezon spędzony w Olympique’u Lyon. Od tamtego czasu reprezentował barwy Tereka Grozny, Lokomotiwu Moskwa, a ostatnio także stołecznego Spartaka. W ostatnim z wymienionych zespołów nie był wysoce ceniony, dlatego nie powinien dziwić fakt, iż pod koniec czerwca nastąpi rozstanie.

Według portalu sport-express.ru i dziennikarza Iwana Karpowa lewy defensor niebawem przeniesie się do innej drużyny tamtejszej Premjer Ligi. Byłego gracza Legii Warszawa chce bowiem pozyskać Rubin Kazań. Obecnie trwają rozmowy dotyczące tego, by rozwiązać umowę Polaka za porozumieniem stron.

Maciej Rybus zostanie piłkarzem Rubina Kazań

„Problem powinien zostać rozwiązany w momencie, gdy Rybus wróci z wakacji. Niedługo potem najprawdopodobniej dołączy on do Rubina Kazań. Jego pensja w nowym zespole będzie wynosiła około 35 milion rubli rocznie” – głosi tekst opublikowany na wspomnianym wcześniej portalu. W przeliczeniu na polską walutę będzie to około 1,7 miliona złotych za jeden sezon.

Wcześniej mówiło się, że 33-latek przeniesie się do Niżnego Nowogrodu albo Baltiki Królewiec. Ostatecznie żaden z tych kierunków nie okazał się prawdziwy. Zamiast tych zespołów Rybus wybrał Rubin, czyli obecnego beniaminka rosyjskiej ekstraklasy, który awansował do niej z pierwszego miejsca.

Kamil Glik kupi klub z Ekstraklasy? Jest reakcja władz

Jest terminarz Ekstraklasy na sezon 2023/24. Oto rozpiska trzech pierwszych kolejek