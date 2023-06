Finalista Ligi Mistrzów zgłosił się po Polaka. Szykuje się wielki hit transferowy

Polski bramkarz w barwach finalisty Ligi Mistrzów? Wydawało się to nierealne, a jednak wkrótce ponownie jeden z naszych rodaków może strzec bramki europejskiego giganta. Inter jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Kamila Grabary. Polski zawodnik jest również łakomym kąskiem dla Fiorentiny, finalisty Ligi Konferencji Europy.

Kamil Grabara tego lata dołączy do Interu?

Bramkarz, który do niedawna był też zawodnikiem reprezentacji Polski (był na mundialu w Katarze), bardzo dobrze prezentował się w barwach FC Kopenhaga. Duński klub pokazał się w europejskich pucharach, dodatkowo Grabara był ważnym punktem drużyny w meczach w krajowych rozgrywkach. Nie dziwi zatem zainteresowanie usługami Polaka.

Jeśli jednak faktycznie, tak jak przekazują dziennikarze z „Copenhagen Sundays”, Grabara miałby trafić do Interu, to byłby prawdziwy hit transferowy. Mediolański klub pomimo niepowodzeń w Serie A, odbił sobie w zakończonej niedawno kampanii Ligi Mistrzów. Drużyna trenera Simone Inzaghiego dotarła do wielkiego finału, gdzie minimalnie (0:1) przegrała z Manchesterem City.

W Mediolanie Polak musiałby jednak podjąć rękawice w ostrej rywalizacji z dotychczasowym golkiperem. Bramki Interu strzeże bowiem Andre Onana. Kameruńczyk zebrał dobre recenzje za swoje występy, wielokrotnie ratując kolegów ze sporych opałów.

Polakiem zainteresowany również inny finalista rozgrywek UEFA

Zdaniem duńskich dziennikarzy może się okazać, że Grabara trafi do Serie A, ale niekoniecznie do Interu. Jeśli mediolański zespół ostatecznie nie dopiąłby transakcji z Polakiem w roli głównej, drugim na liście zainteresowanych jest klub z Florencji.

To Fiorentina, która zagrała w finale Ligi Konferencji Europy. Co ciekawe, włoski team – tak samo jak Inter – przegrał z angielskim rywalem w grze o trofeum. Lepszą drużyną finału przeciwko Violi był West Ham United (1:2).

