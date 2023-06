Media: To definitywny koniec Kyliana Mbappe w PSG. Tam zagra w przyszłym sezonie

Kylian Mbappe w ostatnich latach wyrósł na jednego z największych gwiazdorów światowej piłki. Jego dokonania na arenie międzynarodowej oraz klubowej są doskonałe, choć do dziś zdecydowanie lepsze wrażenie robią te pierwsze. W wieku niespełna 20 lat Francuz został mistrzem świata na mundialu w Rosji, gdzie walnie przyczynił się do triumfu swojej reprezentacji, a cztery lata później podczas mistrzostw globu w Katarze poprowadził swoją drużynę do finału, gdzie strzelił hattricka i został najlepszym strzelcem turnieju, ale przegrał z Argentyną. Dziś 24-latek jest bliższy zmiany otoczenia niż kiedykolwiek wcześniej.

Kylian Mbappe jedną nogą poza PSG

Wielu kibiców może być już zmęczonych tematem transferu Kyliana Mbappe z PSG, jednak tym razem mówią o tym zdecydowanie najbardziej wiarygodne źródła, dotyczące spraw związanych z paryskim klubem. Według doniesień serwisu „PSG Community”, które odpowiedzialne jest m.in. za podanie wieści o transferze Marco Asensio z Realu Madryt do PSG, czy objęcia zespołu przez Luisa Enrique, właściciel Les Parisiens, Emir Kataru, Tamim ibn Hamad Al Sani zdecydował się na sprzedaż gwiazdora.

Kilka dni temu napastnik oraz jego otoczenie otrzymali od PSG ultimatum, które brzmiało: „Albo przedłużacie kontrakt przed wznowieniem treningów PSG, albo Kylian zostanie sprzedany”. Przed niespełna tygodniem zawodnik potwierdził, że nie przedłuży umowy, która wygasa za rok, wystosowując oficjalny list do klubu, potwierdzając taki stan rzeczy m.in. w wywiadzie dla „La Gazetta dello Sport”. Świta piłkarza na czele z nim postanowiła, że postawią kolejny krok i zdecydują się na sprawdzenie w innym projekcie.

Media: Kylian Mbappe zagra w Realu Madryt. Ustalono kwotę transferu

„PSG Community” informuje, że Kylian Mbappe trafi do Realu Madryt. Prezydent Królewskich, Florentino Perez kilka dni temu miał zakomunikować, że po pozyskaniu napastnika Joselu, klub nie będzie przeprowadzać kolejnych transferów. Celem szefa Los Blancos było zaczekanie rok na wygaśnięcie umowy 24-latka i sprowadzenie go za darmo. Okoliczności uległy jednak zmianie i z uwagi na zaoszczędzoną kwotę na transfer gwiazdora, podjęto decyzję o negocjowaniu z Paryżanami.

Wszystko wskazuje na to, że przenosiny wicemistrza świata z PSG do Realu Madryt uczynią go najdroższym piłkarzem w historii piłki nożnej. Jego transfer ma wynosić 200 mln euro kwoty odstępnego plus 50 zamiennych, które będą zależeć m.in. od tego, ile zawodnik rozegra meczów lub zdobędzie Złotą Piłkę. O przenosinach Kyliana Mbappe mówi również Fabrizio Romano, który w wypowiedzi dla Radio MARCA potwierdził, że PSG chce sprzedać zawodnika.

