Słynny obrońca opuścił PKO BP Ekstraklasę. Wiemy, gdzie zagra

Legia Warszawa przygotowuje się do nowego sezonu w nieco odświeżonym składzie. Kilka dni temu ogłoszono oficjalnie transfer Radovana Pankova, a przed nim do zespołu dołączyli Patryk Kun i Marc Gual – król strzelców PKO BP Ekstraklasy sezonu 2022/23. Ponadto Legioniści są świeżo po ogłoszeniu pozyskania 23-letniego środkowego pomocnika Juergena Elitima, który wcześniej występował w Racingu Santantder. Przy Łazienkowskiej 3 w stolicy Polski dochodzi również do transferów wychodzących.

Joel Abu Hanna odszedł z Legii Warszawa

Joel Abu Hanna dołączył do warszawskiego zespołu latem 2021 roku z ukraińskiej Zorii Ługańsk. Nie zdołał jednak przebić się na stałe do wyjściowego składu Wojskowych i zagrał jedynie dziesięć spotkań w lidze oraz Pucharze Polski. W związku z niespełnieniem przez niego powierzonych zadań, zdecydowano o wypożyczeniu go do Lechii Gdańsk, która spadła z PKO BP Ekstraklasy. Tam rozegrał 17 spotkań.

O transferze Izraelczyka z Legii mówiło się już od dłuższego czasu, ale bez żadnych konkretów. Te nadeszły dopiero teraz. Wiadomo już, że Hanna nie będzie występował w ekipie Kosty Runjaicia w sezonie 2023/24. Sześciokrotny reprezentant Izraela nie znalazł się w kadrze drużyny z „Ł3” na zgrupowanie w Austrii, żeby sfinalizować swój transfer do izraelskiego Maccabi Natanja. Podpisał z klubem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon. W poprzednim sezonie zajęli piątą lokatę w tabeli ligowej.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Maccabi Natanji. Chcę pomóc w osiągnięciu celów. Od początku poczułem zaufanie w klubie i chcę odwdzięczyć się dobrą postawą na boisku i poza nim – powiedział Joel Abu Hanna dla oficjalnej strony internetowej Maccabi Natanji.

twitterCzytaj też:

Wychowanek Lechii Gdańsk opuści klub. Może zagrać z legendą włoskiej piłkiCzytaj też:

Ponad 150 milionów dla Roberta Lewandowskiego. Polak zadecydował ws. przyszłości