Wielki powrót na ławkę trenerską po mundialu. To on przekona Kyliana Mbappe?

Paris Saint-Germain w ostatnich latach zyskało łatkę klubu, w którym trenerzy nie do końca mają wiele do powiedzenia. W Paryżu pracowało już kilka dużych postaci, ale za każdym razem szkoleniowiec wyjeżdżał ze stolicy Francji w roli przegranego. Ostatnim takim przykładem był solidny, ale tylko ligowo, Christophe Galtier.

Media: Luis Enrique nowym szkoleniowcem Paris Saint-Germain

Przerwa między sezonami klubowymi to czas, kiedy co rusz pojawiają się nowe wieści transferowe. Te dotyczą także funkcji trenerskich. Fabrizio Romano to jeden z najbardziej znanych i szanowanych dziennikarzy, którzy specjalizują się w – najczęściej niemal pewnych – newsach transferowych.

W piątkowe przedpołudnie włoski spec od transferów poinformował, że najprawdopodobniej nowym szkoleniowcem Paris Saint-Germain zostanie Luis Enrique. Dla Hiszpana byłby to powrót do pracy po nieudanym mundialu w Katarze. Hiszpanie pod jego wodzą sensacyjnie przegrali z reprezentacją Maroka w 1/8 finału MŚ.

Enrique zdaniem Romano ma podpisać dwuletni kontrakt z PSG. Do finalizacji pozostało już tylko… rozstanie z dotychczasowym trenerem oraz szczegóły związane z umową Hiszpana. Co ciekawe, „Lucho” był wcześniej łączony m.in. z Chelsea czy Tottenhamem. Ostatecznie ma jednak wybrać Paryż.

Kylian Mbappe zmieni swoją decyzję?

Już na początku swojej pracy Enrique będzie musiał zderzyć się z kilkoma problemami. Tym najważniejszym jest nadchodzące pożegnanie z Kylianem Mbappe. Największa gwiazda PSG nie ma ochoty na przedłużenie wygasającej w czerwcu 2024 roku umowy.

Być może ze względu na tak znanego szkoleniowca, Mbappe zmieni zdanie i będzie chciał raz jeszcze usiąść do rozmów z właścicielami. Sytuacja wydaje się być ekstremalnie trudna do odkręcenia, ale nowy trener to zawsze nowy bodziec do kolejnego rozdziału w dziejach klubu.

