Sebastian Szymański może być spokojny o przyszłość. Zapadła kluczowa decyzja

Przypomnijmy, że Feyenoord Rotterdam skorzystał z okazji na zatrudnienie Sebastiana Szymańskiego. Miało to miejsce niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie, wywołanej przez rosyjskie wojska. Polak szybko stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny. Klub z Rotterdamu zaliczył bardzo udany sezon, zwieńczony mistrzostwem Holandii, zostawiając w pokonanym polu m.in. słynny Ajax Amsterdam.

Sebastian Szymański pozostanie w Feyenoordzie Rotterdam

Problem był w tym, że Szymański to nadal tylko wypożyczony z Dynama Moskwa. Umowa z rosyjskim klubem to dwa miliony euro za sam fakt wypożyczenia oraz dodatkowe 10 mln euro w przypadku chęci wykupienia Polaka. Dla klubu z Rotterdamu jest to olbrzymi wydatek (rekordowy w historii), na który Feyenoord nie ma wystarczających środków finansowych.

Jak jednak poinformowali dziennikarze z holenderskiego portalu 1908.nl, doszło do porozumienia na linii piłkarz-klub. Szymański miał bowiem życzyć sobie wyższego wynagrodzenia w przypadku kolejnego wypożyczenia z moskiewskiego Dynama.

„W tym tygodniu, po ponownych negocjacjach, klub osiągnął porozumienie finansowe, aby przedłużyć dotychczasową umowę. Początkowo wydawało się, że żądania Polaka będą zbyt dużym wyzwaniem dla Feyenoordu. Ostatecznie udało się osiągnąć kompromis. Szymański nigdy nie ukrywał, że chce zostać dłużej w Rotterdamie” – czytamy na holenderskim portalu.

FIFA będzie ingerować w sprawę transferu reprezentanta Polski?

Dwa miesiące temu informowaliśmy, że w klubowej przyszłości Szymańskiego głos może zabrać światowa federacja. FIFA będzie miała zapewne spory ból głowy w przypadkach takich, jak reprezentant Polski, jeśli nadal będzie obowiązywać kontrakt z wykluczonymi z międzynarodowego grania rosyjskimi podmiotami.

Feyenoord, póki co korzysta, mając prawo do kolejnego wypożyczenia. Możliwe jednak, że transfer definitywny Polaka – w przypadku udanego sezonu 2023/24 – stanie się coraz bardziej realny. Sam Szymański z pewnością chciałby się wydostać z moskiewskiego klubu na stałe. Dzisiaj mowa jednak „jedynie” o porozumieniu w sprawie wypożyczenia.

