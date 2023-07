Kylian Mbappe uderzył w PSG. „Gra tam nie pomaga”

Od dłuższego czasu spekuluje się na temat przyszłości Kyliana Mbappe, który jest wodzony za nos przez Florentino Pereza i Real Madryt. Kontrakt gwiazdora obowiązuje do 2024 roku, a prezes PSG oficjalnie zapowiedział, że nie dopuści do odejścia tego zawodnika za darmo. To oznacza, że w najbliższych dniach lub tygodniach będą ważyły się losy francuskiego napastnika.

Kylian Mbappe uderza w PSG

W wywiadzie dla L'Equipe i France Football Kylian Mbappe dolał oliwy do ognia. „Gra dla PSG nie pomaga!” – stwierdził w mocnych słowachKylian Mbappe na temat swojego obecnego klubu. Zdaniem Francuza klub ma „dzielący” wizerunek, a jego wyczyny nie są odpowiednio doceniane poprzez to, w jakim klubie się znajduje.

„Jestem piłkarzem, który gra po to, by wygrywać. Koszulka nie ma znaczenia. Nigdy nie jestem nasycony. (...) Jestem też zachwycony tym, że utrzymałem swój indywidualny poziom. Miałem wspaniałe momenty, choć ciągle myślę, że stać mnie na więcej” – dodał.

Komentarze Mbappe rozwścieczyły piłkarzy PSG i prezesa

Według informacji RMC Sport ostatnie wypowiedzi gwiazdora reprezentacji Francji nie spodobały się aż sześciu zawodnikom, którzy aż okazali swoje niezadowolenie prezesowi klubu Nasserowi Al-Khelaïfiemu.

„Mundo Deportivo” cytujące ten hiszpański dziennik pisze, że nawet sam prezes po przeczytaniu tych wypowiedzi wściekł się i miał powiedzieć najbliższym mu osobom „jeśli tak myśli, powinien natychmiast opuścić klub” – czytamy.

Ultimatum dla Kyliana Mbappe

Parę dni temu odbyła się konferencja prasowa po ogłoszeniu Luisa Enrique nowym trenerem PSG. Obecni am dziennikarze nie omieszkali zapytać prezesa paryżan Nassera Al-Khelaifiego na temat Kyliana Mbappe. Ten oświadczył, iż postawił ultimatum swojej gwieździe, twierdząc, że ten ma tydzień lub maksimum dwa na podjęcie decyzji ws. swojej przyszłości. Narracja Katarczyka jest prosta: „albo przedłużasz kontrakt, albo zostajesz sprzedany”.

– Chcemy, żeby został, ale nie może odejść za darmo. Taka była nasza ustna umowa i wyraził to publicznie w wywiadzie. Więc to nie podlega dyskusji. Byłem naprawdę zszokowany, gdy dowiedziałem się, że zamierza odejść za darmo. To bardzo rozczarowujące, ponieważ Kylian jest fantastycznym chłopakiem, prawdziwym dżentelmenem, a odejście za darmo, osłabiając największy francuski klub, nie jest w jego stylu. Kiedy otrzymałem tę informację, byłem zaskoczony i rozczarowany. Dlatego musi podjąć decyzję w przyszłym tygodniu lub najdalej za dwa tygodnie. A jeśli nie chce podpisać nowego kontraktu, drzwi są otwarte. Tak to wygląda dla niego i dla wszystkich innych. Nikt nie jest większy od klubu, żaden zawodnik, nawet ja – powiedział prezes PSG.

