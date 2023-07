Adam Buksa znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek transferu

Adam Buksa jeszcze kilkanaście miesięcy temu był ważnym ogniwem w reprezentacji Polski. Napastnik, zamiast rozwijać się i np. znaleźć miejsce wśród powołanych na mundial w Katarze, musiał walczyć o powrót do zdrowia. Zbiegło się to z przenosinami z USA, gdzie trafiał dla New England Revolution do Francji, konkretniej RC Lens.

Nowy klub Adama Buksy, Polak wybrał ciekawy kierunek

Trzeba jednak otwarcie przyznać, że polski napastnik nie odnalazł się w realiach Ligue 1. Nadal częściej niż o jego występach mówiło się o problemach zdrowotnych. Dla porównania, w tej samej drużynie gwiazdą jest rodak Buksy, Przemysław Frankowski. „Franek” dzięki swojej świetnej grze w lidze francuskiej zapracował sobie również na zaufanie ze strony selekcjonera Fernando Santosa.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Buksy, który musi szukać powrotu do strzeleckiej formy, którą prezentował choćby we wspominanej lidze MLS. W USA Polak był prawdziwą gwiazdą New England Revolution, imponując zwłaszcza skuteczną grą w powietrzu. Buksa zaliczył jednak nieudany powrót do Europy.

Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl nowym klubem polskiego napastnika będzie turecki Antalyaspor. To kierunek, który ma pozwolić Buksie odzyskać miejsce na boisku, a dodatkowo dać co najmniej tak dobry dorobek strzelecki, jak przed powrotem do Europy. Liga turecka jest słabsza od francuskiej, a dodatkowo Polak trafi z wicemistrza Francji do drużyny, która nie jest potentatem. W poprzednim sezonie Antalyaspor zajął dopiero 13 miejsce, zaledwie punkt nad strefą spadkową.

Liga turecka ponownie z polskimi piłkarzami

Buksa nie ma być naszym jedynym rodakiem w tureckim klubie. Antalyaspor ma bowiem zamiar sprowadzić do siebie Jakuba Kałuzińskiego. O ile Buksa ma być wypożyczony z RC Lens, w przypadku piłkarza Lechii Gdańsk mowa o transferze definitywnym.

Warto dodać, że Buksa rozpoczynał swoją seniorską karierę w Lechii. Napastnik grał tam w latach 2014-15. Teraz Lechia przeżywa zdecydowanie trudniejszy okres. Gdański klub po 15 latach pobytu w PKO BP Ekstraklasie spadł jednak z hukiem do Fortuna 1. Ligi.

