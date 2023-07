Czas Piotra Zielińskiego w Napoli dobiegł końca? „Dostał ultimatum”

Od 2016 roku Piotr Zieliński broni barw SSC Napoli. Do tej pory reprezentant Polski rozegrał w klubie 329 spotkań, w których strzelił 47 bramek i dołożył 44 asysty. W ostatnim sezonie 29-latek zdobył wraz ze swoim zespołem mistrzostwo kraju pierwszy raz po 33 latach.

Oferty transferowe za Piorta Zielińskiego

Wiele wskazuje, że będzie to ostatni sezon „Zielka” w drużynie spod Wezuwiusza. Kontrakt pomocnika powoli dobiega końca i w związku z tym mówi się, że piłkarz odejdzie z klubu. Zainteresowanie Piotrem Zielińskim miały zgłaszać inne włoskie kluby – Lazio, czy Juventus, ale konkretną ofertę złożył arabski – Al-Ahly, który w minionym sezonie powrócił do Saudi Professional League. To czterokrotny mistrz tamtejszej ekstraklasy, który dwukrotnie docierał do finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Według doniesień zespół z Arabii Saudyjskiej proponuje Zielińskiemu trzyletnią umowę z zarobkami na poziomie ok. 12 mln euro za sezon. Włoskie Sky Sports donosi, że Polak rzekomo ma być chętny do rozmów, ale ostatecznie nie wiadomo, jak się ta sprawa zakończy, czy może „Zielu” będzie chciał spróbować swoich sił np. w Premier League, o ile pojawi się taka oferta.

Prezydent Napoli miał postawić ultimatum Zielińskiemu

Na razie mówiło się tylko o zainteresowaniu angielskich klubów. Ponadto wpłynąć na decyzję pomocnika ma chcieć prezydent SSC Napoli – Aurelio De Laurentiis, który – według ustaleń dziennikarzy Przeglądu Sportowego – miał postawić ultimatum Zielińskiemu.

Jak dowiedzieli się przedstawiciele mediów, niewykluczone, że w przypadku braku chęci przedłużenia umowy przez Piotra Zielińskiego, która obowiązuje do końca czerwca 2024, zostanie on odsunięty od składu tak, jak to było w przypadku Arkadiusza Milika. Przypomnijmy napastnik jesienią 2020 roku ani razu nie znalazł się w kadrze meczowej, bo odmówił odnowienia swojego kontraktu. Ponadto we włoskich mediach pojawia się informacja, że SSC Napoli może przedłużyć umowę z Polakiem, ale tylko na gorszych dla piłkarza warunkach.

