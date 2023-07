Piotr Zieliński popełni błąd, jeśli tego nie zrobi. Były kapitan reprezentacji Polski mówi to wprost

Kluby z Arabii Saudyjskiej w obecnym okienku transferowym przeszły do wielkiej ofensywy i ściągają do siebie wielkie gwiazdy. Jedną z nich może być Piotr Zieliński, którego chce kupić Al-Ahli. Na temat potencjalnych przenosin Polaka do Arabii Saudyjskiej jednoznacznie wypowiedział się Jacek Bąk w studio TVP Sport.

Piotr Zieliński powinien zgodzić się na transfer do Al-Ahli

Według byłego kapitana reprezentacji Polski Zieliński dostał tak bajeczną ofertę, że w zasadzie jest ona z gatunku tych nie do odrzucenia. – Takimi pieniędzmi zabezpieczy przyszłość swojej rodziny na kilka następnych pokoleń – stwierdził dawny obrońca. Jest to tajemnica poliszynela, że Al-Ahli oferuje ofensywnemu pomocnikowi aż 13,5 miliona euro rocznie, czyli około 10 milionów więcej niż zarabia w Napoli.

Bąk uważa też, iż rozgrywający może już czuć się spełnionym sportowcem, ponieważ z ekipą Azzurrich wygrał upragnione od 33 lat mistrzostwo Italii, ma w CV Puchar Włoch i z powodzeniem grał w Lidze Mistrzów. Co prawda w tych ostatnich rozgrywkach włoski zespół nigdy nie osiągnął wielkiego sukcesu, ale jest bardzo mała szansa, że Napoli zdołałoby wygrać te rozgrywki. – Czego jeszcze może dokonać? – zapytał retorycznie.

Jacek Bąk doradza Piotrowi Zielińskiemu

Były środkowy obrońca wspomniał również, jak sam decydował się na transfer na Bliski Wschód. Przypomnijmy, że on akurat występował w Katarze, ale konkretnie w Al-Rajjan. – Wyszedłem z założenia, że we Francji już nic nowego mnie nie czeka (…) Dzięki temu wyjazdowi zabezpieczyłem swoją przyszłość. Zieliński może zarobić niewyobrażalne pieniądze. Raczej każdy by z tego skorzystał – wyznał.

– Oczywiście ludzie są różni i nie wiem, jak postąpi – dodał eks-kapitan reprezentacji Polski. Jego zdaniem jednak przenosiny do Arabii Saudyjskiej wcale nie wiązałyby się z odpuszczeniem gry w kadrze. – Zachowa swoje miejsce i zarobi kilka razy więcej niż w Napoli. Nie obawiałbym się tego wyjazdu, nie będzie tam leżał na leżaku – podsumował.

