Piotr Zieliński odrzuci ofertę z Arabii Saudyjskiej? Do piłkarza dzwonił jego były trener

Kluby z Arabii Saudyjskiej ruszyły do ofensywy transferowej. Kluby z tamtejszej ligi ściągają do siebie wielkie gwiazdy, będące często u schyłku swojej kariery. Tego samego nie można powiedzieć o Piotrze Zielińskim, który zdobył właśnie mistrzostwo Włoch z Napoli i wciąż jest ważnym ogniwem reprezentacji Polski.

Transfer Piotra Zielińskiego. Do gry wkracza drugi klub

Al-Ahli ma oferować Polakowi około 13,5 mln euro rocznie, czyli około dziesięciu więcej, niż obecnie zarabia. Zdaniem Jacka Bąka, który grał w przeszłosci na Bliskim Wschodzie taka oferta jest z gatunku tych nie od odrzucenia. – Takimi pieniędzmi zabezpieczy przyszłość swojej rodziny na kilka następnych pokoleń – powiedział w TVP Sport.

Teraz do gry o reprezentanta Polski miało włączyć się Lazio, którego trenerem jest Maurizio Sarri. Obaj panowie wcześniej ze sobą współpracowali, stąd – według informacji „La Gazetty dello Sport” – szkoleniowiec miał zatelefonować do Piotra Zielińskiego, by ten wybrał jego klub.

Piotr Zieliński miałby wejść w buty byłej gwiazdy

Zdaniem włoskich dziennikarzy Polak jest celem numer jeden do zastąpienia Sergeja Milinkovicia-Savicia, który zdecydował się odejść do Al-Hilal. Niestety dla Biancocelestich w tym samym czasie co Serb, swoją ofertę z Arabii Saudyjskiej otrzymał Piotr Zieliński.

„La Gazetta dello Sport” donosi, że wicemistrzowie Włoch oferują za Polaka 20 milionów, a Napoli z kolei ma żądać 10 mln więcej.

We włoskich mediach od jakiegoś czasu pojawia się informacja, że SSC Napoli może przedłużyć umowę z 29-latkiem, ale tylko na gorszych dla piłkarza warunkach. A ponadto Aurelio De Laurentis miał postawić ultimatum piłkarzowi, więc niewykluczone, że w przypadku braku chęci przedłużenia umowy przez Piotra Zielińskiego, która obowiązuje do końca czerwca 2024, zostanie on odsunięty od składu tak, jak to było w przypadku Arkadiusza Milika.

