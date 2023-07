Krzysztof Piątek zmienia klub! Jest już bardzo blisko

Krzysztof Piątek ma za sobą wiele miesięcy wzlotów i upadków. Po niemal idealnej przygodzie z Genoą reprezentant Polski nie umie znaleźć sobie stałego miejsca pracy i wielokrotnie był wypożyczany do innych klubów. Najpierw jego kartę zawodniczą wykupił AC Milan, dla którego w 36 meczach strzelił 13 goli. Potem został zawodnikiem Herhy Berlin, jednak tam szło mu już naprawdę źle, przez co dwukrotnie był wypożyczany, do ACF Fiorentiny i US Salernitany. Wkrótce rozpocznie nowy rozdział w swojej karierze.

Krzysztof Piątek dogadany z nowym klubem

Od dłuższego czasu stało się jasne, że Krzysztof Piątek, którego kontrakt z Herthą Berlin wygasa za rok, będzie musiał znaleźć sobie nowego pracodawcę. Trener stołecznego klubu z Niemiec nie zabrał go na przedsezonowe zgrupowanie do Austrii, dlatego agent napastnika rozpoczął poszukiwanie mu odpowiedniego klubu. Reprezentant Polski łączony był z przenosinami do takich drużyn, jak, m.in. Girona, Genoa, Torino czy arabski Al Khaleej.

Tymczasem okazuje się, że na horyzoncie pojawiła się inna, ciekawa oferta dla 28-latka, z której skorzysta. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” były snajper Zagłębia Lubin spróbuje szczęścia w Turcji, a dokładnie Basaksehirze Stambuł. Reprezentant Polski ma otrzymać propozycję trzyletniego kontraktu i nic nie wskazuje na to, by miał z niej nie skorzystać. Jeśli zostanie to potwierdzone, wówczas spotka się tam m.in. z Patrykiem Szyszem, który rok temu trafił do klubu z Zagłębia Lubin.

Przypomnijmy, że niedawno do Stambułu przybył Sebastian Szymański, jednak podpisał kontrakt z Fenerbahce. Wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo ciekawy kierunek do obserwacji przez polskich kibiców oraz media sportowe.

