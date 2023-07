Krzysztof Piątek w nowym klubie. Zagra z innym Polakiem

Krzysztof Piątek mocno chciałby powrócić do formy z czasów Genoi, kiedy to przedostał się do świadomości europejskich kibiców. Po transferze do Milanu nie oglądaliśmy już tak skutecznego napastnika. Pobyt w Hercie Berlin również był nieudany, a wypożyczenia jawiły się jako szansa na odrodzenie. Tak samo było w ostatnim przypadku – w Salernitanie. Klub nie zdecydował się wykupić piłkarza, przez co ten znalazł się w niekomfortowej sytuacji.

Krzysztof Piątek nowym piłkarzem Basaksehiru Stambuł

Reprezentant Polski wrócił do Berlina, lecz tam nie miał czego szukać. Hertha spadła do 2. Bundesligi, co oznaczało konieczność redukcji budżetu. Na to składały się wielkie kontrakty m.in. Piątka. Było pewne, że napastnik musi odejść. Przez wiele tygodni pojawiały się w mediach doniesienia o klubach zainteresowanymi usługami gracza urodzonego w Dzierżoniowie. Ostatecznie Piątek będzie starał się podbić ligę turecką.

Tamtejszy Basaksehir Stambuł ogłosił zakontraktowanie polskiego napastnika. Piątek trafił do zespołu na mocy nowego trzyletniego kontraktu. Klub z największego miasta Turcji zakończył rywalizację w ostatnim sezonie ligi na piątym miejscu, przez co zabraknie go w europejskich pucharach. Jednokrotny mistrz Turcji mierzył się w poprzednim sezonie ze sporymi problemami w ataku. Brakowało skuteczności, przez co drużyna prowadzona przez słynnego Emre Belozoglu nie mogła dorównać zespołom pierwszej czwórki.

Piątek zagra z Patrykiem Szyszem

W Basaksehirze od ubiegłego roku występuje Patryk Szysz, który trafił do Turcji z Zagłębia Lubin. Piątek będzie miał okazję, by wrócić do dawnej formy oraz do reprezentacji Polski. Były piłkarz Miedziowych czy Cracovii nie znalazł się w gronie powołanych przez Fernando Santosa na czerwcowe mecze z Niemcami i Mołdawią.

