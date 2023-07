Zaskakujący transfer Rakowa Częstochowa! Sonny Kittel to absolutny hit okienka

Raków Częstochowa rozpoczął bieżące okienko transferowe od ofensywy. Łącznie do mistrza Polski dołączyło już dwunastu zawodników, wśród których można wymienić, m.in.: Łukasza Zwolińskiego, Johna Yeboah, Stratosa Svarnasa, Dawida Drachala czy Kamila Pestkę. Jakiś czas temu podczas sparingu z Puszczą Niepołomice kontuzji doznał Ivi Lopez, przez którą na pewno przegapi większość sezonu. W jego miejsce częstochowianie sprowadzili Sonny'ego Kittela, który może się pochwalić ciekawym CV.

Sonny Kittel piłkarzem Rakowa Częstochowa

Sonny Kittel to urodzony 6 stycznia 1993 roku pomocnik, który pierwsze kroki w futbolu stawiał w VfB Gießen, z którego w wieku siedmiu lat przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt. Tam spędził zdecydowaną większość kariery i przechodził przez wszystkie szczeble wiekowe, aż trafił do drużyny seniorskiej. Oficjalny debiut w Bundeslidze zanotował w 2010 roku, jednak nigdy nie zdołał zawojować ligi. Dla drużyny Orłów zagrał w 40 meczach i po 17 latach spędzonych w klubie w 2016 roku podpisał kontrakt z FC Ingolstadt 04.

Tam występował przez kolejne trzy lata, a następnie został zawodnikiem Hamburger SV, dla którego zagrał w 140 meczach. Łącznie Sonny Kittel rozegrał 60 spotkań w niemieckiej ekstraklasie. Nominalnie jest ofensywnym pomocnikiem, ale może też występować na lewym skrzydle. W przeszłości występował również w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. Miał również szansę zagrać dla reprezentacji Polski, ale ostatecznie do tego nie doszło. Do Rakowa Częstochowa dołącza na zasadzie wolnego transferu po tym, jak jego kontrakt z Hamburgerem wygasł.

– Sonny jest uniwersalnym zawodnikiem, co pozwoli nam na różne warianty gry. W Rakowie da nam jednak najwięcej w środku pola. Liczymy, że jego piłkarska jakość oraz doświadczenie pomogą nam w walce o ambitne cele. Chcemy się rozwijać oraz budować silną i szeroką kadrę, a transfer Sonny'ego wpisuje się w ten plan – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa.

