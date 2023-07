Maik Nawrocki ma nowy klub. Legia Warszawa sprzedała wielki talent za dobre pieniądze

Już wcześniej wszystko wskazywało na to, że Legii Warszawa nie uda się zatrzymać Maika Nawrockiego na kolejny sezon. Utalentowany środkowy obrońca bardzo dobrze spisywał się w barwach stołecznej drużyny, dlatego jednocześnie wzbudzał spore zainteresowanie klubów z mocniejszych lig. Tego lata stało się też jasne, iż będzie on kontynuował swoją karierę poza Polską. Wybór padł na Wyspy Brytyjskie, a konkretnie Celtic.

Maik Nawrocki oficjalnie piłkarzem Celticu

Transfer 22-letniego stopera ogłoszono oficjalnie 26 lipca. Z komunikatu opublikowanego na stronie The Bhoys wynika, że podpisał on bardzo długi kontrakt. Umowa Nawrockiego będzie bowiem obowiązywała przez najbliższe pięć lat. W Celticu Polak spotka dawnego znajomego z Legii, a mianowicie Josipa Juranovicia, o czym również wspomniano w oświadczeniu.

– To dla nas kolejne świetne wzmocnienie i bardzo się cieszymy, że udało się sprowadzić Maika do naszej drużyny. To bardzo ceniony przez nas młody piłkarz i ktoś, w kogo mocno wierzymy, iż będzie w stanie dać dużo tej drużynie. Widziałem jego występy w barwach Legii Warszawa w Lidze Europy, więc jestem świadomy jego umiejętności. On był bardzo chętny, by przejść do Celticu, więc nie możemy się doczekać współpracy z nim – powiedział Brendan Rodgers, szkoleniowiec The Bhoys, cytowany w komunikacie.

Przenosiny do zespołu 53-krotnych mistrzów Szkocji skomentował również sam zawodnik. – To dla mnie świetne, że mogłem dołączyć do Celticu. To bardzo popularny klub na całym świecie, a do tego dobrze znany w Polsce, gdzie również posiada wielu kibiców. Wiem, do jak ważnego miejsca trafiłem, jak wspaniali są kibice i aż nie mogę się doczekać, kiedy dla nich zagram i doświadczę ich wsparcia – stwierdził Nawrocki, na którym Legia ponoć zarobiła dobre pieniądze. Z medialnych doniesień wynika, iż do kasy Wojskowych wpłynie około 5 milionów euro.

