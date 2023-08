Raków Częstochowa bliski transferu utalentowanego pomocnika! To młodzieżowy reprezentant Polski

Raków Częstochowa jest świeżo po dużym sukcesie, jakim było zanotowanie awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a jednocześnie zapewnienie sobie historycznego udziału w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę od początku letniego okienka transferowego jest bardzo aktywna, dzięki czemu została wzmocniona o takie nazwiska, jak, m.in. Łukasz Zwoliński, John Yeboah czy Sonny Kittel. Wiele wskazuje na to, że wkrótce dołączy do niej kolejny zawodnik.

Media: Jakub Myszor bliski przenosin do Rakowa Częstochowa

Jacek Zieliński od początku współpracy z Jakubem Myszorem w Cracovii jest zachwycony umiejętnościami pomocnika. Z miejsca zaskarbił sobie zaufanie szkoleniowca i regularnie otrzymuje szanse w wyjściowej jedenastce. Ponadto zaliczył debiut w kadrze U-21, gdzie okrzyknięty został jednym z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. Nic dziwnego zatem, że mistrzowie Polski zarzucili na niego sieci i są zainteresowani jego pozyskaniem. W dotychczasowej karierze na poziomie seniorskim Jakub Myszor zagrał w 47 meczach, w których pięciokrotnie trafił do siatki i zaliczył cztery asysty.

Według doniesień zawodnik ma być zainteresowany możliwością dołączenia do Rakowa Częstochowa, jednak nie podano jeszcze szczegółów dotyczących potencjalnego kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że kolejne wzmocnienia składu mistrzów kraju będą zależne od tego, jak daleko w eliminacjach do Ligi Mistrzów zajdzie Raków Częstochowa. Wiadomo już, że w nadchodzącym sezonie na pewno będą grali co trzy dni, dlatego kadra musi być szeroka. Warto zauważyć, że potencjalny awans do Ligi Europy, a tym bardziej Ligi Mistrzów będzie oznaczać zastrzyk gotówki, jednak nie wolno za bardzo wybiegać w przyszłość.

Czytaj też:

Gwiazdor Legii Warszawa odejdzie do Hiszpanii? Słynny klub zarzucił sieciCzytaj też:

Marek Papszun ocenił wyniki Rakowa Częstochowa. Te słowa są szczególnie wymowne