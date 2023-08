Śląsk Wrocław sięgnął po utalentowanego piłkarza. To już oficjalnie

Karuzela transferowa w PKO BP Ekstraklasie trwa w najlepsze. Do końca okienka jeszcze daleko, więc można spodziewać się, że każdy dzień będzie przynosić nowe wieści ws. potencjalnych wzmocnień bądź transferów z klubów najwyższej polskiej ligi piłkarskiej. Kilka tygodni temu podano sensacyjną informację o transferze doświadczonego pomocnika Sonny'ego Kittela do Rakowa Częstochowa. Teraz do rodzimej ligi trafił młodszy, ale równie utalentowany zawodnik.

Peter Pokorny nowym piłkarzem Śląska Wrocław

Kariera Słowaka w dalszym ciągu ma przed sobą wiele perspektyw, jednak wystartowała z naprawdę wysokiego pułapu. Kiedy miał 16 lat, trafił do akademii austriackiego Red Bull Salzburg, skąd był wypożyczany do FC Liefering i SKN St. Polten. W 2021 roku został wypatrzony przez skautów baskijskiego Realu Sociedad, którego następnie stał się zawodnikiem. Stamtąd został wypożyczony do FC Fehervar, dla którego rozegral 26 meczów. Od nowego sezonu będzie bronić barw Śląska Wrocław.

– Bardzo się cieszę, że do Śląska Wrocław trafił piłkarz o tak dużej skali talentu. Peter od dłuższego czasu był naszym celem transferowym i nie mamy wątpliwości, że wniesie sporo jakości do drugiej linii. To bardzo dobry i wszechstronny pomocnik, który może pomóc Śląskowi, a do tego wciąż się rozwija. Wierzę, że we Wrocławiu znajdzie do tego odpowiednie warunki i będziemy mieć z niego mnóstwo pożytku – mówił w rozmowie z klubowymi mediami dyrektor sportowy Śląska David Blada.

Niewiele wskazuje na to, by ten transfer miał być ostatnim dla Śląska Wrocław. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę w dalszym ciągu potrzebuje wzmocnień i prawdopodobnie wkrótce sięgną po następne. Od jakiegoś czasu w Śląsku testy sportowe odbywa 20-letni Nicolai Skoglund, czyli norweski napastnik, który w poprzednim sezonie bronił barw Sportingu Lizbona.

