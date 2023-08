Media: Oto ostateczna decyzja Kyliana Mbappe. Sytuacja jest już jasna

Choć dla wielu osób saga związana z odejściem Kyliana Mbappe do Realu Madryt jest już męcząca, tak wszystko wskazuje na to, że tego lata została ona zakończona. Francuz, który od lat wiązany jest z przenosinami na Estadio Santiago Bernabeu nie zamierza opuszczać Paris Saint-Germain tego lata, co wywołane jest przede wszystkim potencjalnymi stratami finansowymi, jakie mógłby ponieść, decydując się na przenosiny do innego zespołu. Najnowsze informacje rozwiewają wątpliwości.

Media: Kylian Mbappe zostaje w PSG

Kontrakt Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca 2024 roku i od dłuższego czasu wiadomo już, że nie zostanie on przedłużony. Pod koniec czerwca br. zawodnik oficjalnie potwierdził, że nie skorzysta z opcji przedłużenia umowy do 2025 roku, którą zapewnił sobie podczas podpisywania nowego kontraktu w ubiegłym roku. Nie jest to już możliwe do zrealizowania, ponieważ Francuz musiałby zrobić to do 31 lipca 2023 roku, zatem termin już upłynął.

Źródła tj. „PSG Community” utrzymywały, że jeszcze tego lata 24-latek przywdzieje trykot Królewskich. Wygląda na to, że tak się nie stanie. Jak podaje „Le Parisien” piłkarz zdecydował, że mimo gróźb wystosowywanych przez Nassera Al-Khelaifiego o potencjalnym braku gry Francuza w nadchodzącym sezonie, pozostanie na Parc des Princes, by wypełnić umowę. – Nie będzie żadnych ofert last minute, ani 31 sierpnia, ani 1 września. Kylian Mbappe nie dołączy w 2023 roku do Realu Madryt – podaje źródło.

Przypomnijmy, że król strzelców poprzedniego sezonu Ligue 1 nie pojechał z drużyną na przedsezonowe tournée do Japonii, a także nie wziął udziału w żadnym ze sparingów. Francuskie media podają również, że nie zostanie on powołany przez Luisa Enrique na pierwszy mecz zbliżającej się kampanii ligowej. Zainteresowany znajduje się na liście transferowej i odrzucił kilka lukratywnych propozycji, w tym od arabskiego Al-Hilal, które chciało uczynić go najdroższym piłkarzem i najlepiej zarabiającym na świecie. Prawdopodobnie przejdzie on do Realu Madryt latem 2024 roku.

