Padł absolutny rekord transferowy. Takich pieniędzy tam jeszcze nie widziano

Osoby regularnie śledzące rynek transferowy w piłce nożnej doskonale zdają sobie sprawę z jego destabilizacji. Kiedyś za najlepszych zawodników świata płaciło się znacznie niższe pieniądze niż w czasach obecnych za piłkarzy, którzy dopiero wchodzą na najwyższe szczeble. Przykładowo – w 2009 roku Real Madryt zapłacił Manchesterowi United za ówczesnego zdobywcę Złotej Piłki, Cristiano Ronaldo 94 miliony euro, co i tak jest gigantyczną sumą, a zimą br. Chelsea zapłaciła Benfice za mającego na swoim koncie jeden udany turniej Enzo Fernandeza 106,8 mln funtów, co było rekordem transferowym Premier League. Zaledwie pół roku później The Blues pobili kolejny.

Moises Caicedo zostanie zawodnikiem Chelsea. To najdroższy piłkarz w historii Premier League

Saga transferowa z udziałem Moisesa Caicedo wkroczyła w decydującą fazę. Zawodnik Brighton od długiego czasu związany jest z przenosinami do Chelsea, jednak wiele wskazywało na to, że do transakcji ostatecznie nie dojdzie, a na pewno nie na warunkach wcześniej przedstawionych. Ponadto, kiedy właściciel The Blues Todd Boehly zbliżał się do finalizacji transferu i powoli podawał dłoń szefostwu The Seagulls, do akcji wkroczył Liverpool, który przebił pierwotną ofertę Chelsea, kładąc na stół 111 mln funtów.

Wydawało się wówczas, że Ekwadorczyk jest o krok od przekroczenia progu Anfield, jednak w tym przypadku główną rolę odegrały jego chęci. Pomocnik zapowiedział, że jeśli ma zmienić klub w Premier League, to wyłącznie przeniesie się do Chelsea, z którą podpisał przedwstępną umowę i nie chce złamać danego im słowa. W ten sposób stało się jasne, że 21-latek wyląduje na Stamford Bridge i nic nie wskazuje na inny przebieg zdarzeń.

Fabrizio Romano wypowiedział słynne „Here we go!” w kontekście transferu zawodnika, informując, że kwota za jego podpis wyniesie 115 mln funtów, czyli bezapelacyjnie najwięcej w historii angielskiej ekstraklasy. W tym miejscu warto wspomnieć o przebitce, jaką będzie miał Brighton & Hove Albion F.C. na transferze utalentowanego Ekwadorczyka. W 2021 roku sprowadzili go z Independiente del Valle za kwotę... 4,5 mln euro.

