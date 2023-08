Sensacja transferowa staje się faktem. Neymar opuszcza Europę

Szaleństwo transferowe w Arabii Saudyjskiej nie dobiega końca. Odkąd Cristiano Ronaldo został oficjalnie ogłoszony zawodnikiem Al-Nassr w grudniu 2022 roku na Półwysep Arabski trafiło już wiele gwiazd światowego futbolu. Mowa o takich zawodnikach, jak, m.in.: Karim Benzema, N'Golo Kante, Sadio Mane, Robert Firmino, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Ruben Neves, Alex Telles, Jota, Malcom, Seko Fofana czy Marcelo Brozović. Teraz do tego grona dołączy zawodnik, który ponad dekadę temu był murowanym pretendentem do zdobycia Złotej Piłki.

Neymar przeniesie się do Al-Hilal

Neymar trafił do Paris Saint-Germain po niespełna czteroletniej przygodzie z FC Barceloną. Brazylijski gwiazdor został wówczas najdroższym piłkarzem wszechczasów, kiedy Katarczycy wyłożyli na jego transfer 222 miliony euro. Nikt dotychczas nie przebił tego rekordu, a co więcej, nikt nie przekroczył granicy 200 milionów euro. W Paryżu Neymar nie osiągnął tego, czego najbardziej pragnął, czyli nie sięgnął po tytuł Ligi Mistrzów, choć w 2020 roku dotarł do finału tych rozgrywek. PSG zostało pokonane przez Bayern Monachium 0:1.

W sezonach 2021/22 i 2022/23 Neymar współtworzył jeden z najlepszych ofensywnych tercetów świata, razem z Lionelem Messim i Kylianem Mbappe. Ten pierwszy od kilku tygodni gra w amerykańskim Interze Miami, a drugi ma ważny kontrakt z Paryżanami do 30 czerwca 2024 roku, ale wiele wskazuje na to, że go przedłuży. Z kolei Brazylijczyk jest już o krok od dołączenia do arabskiego Al-Hilal, o czym poinformował m.in. Fabrizio Romano.

32-latek ma związać się dwuletnim kontraktem z arabskim zespołem, na mocy którego zarobi 320 milionów euro. Testy medyczne mają odbyć się w poniedziałek, 14 sierpnia, a oficjalna prezentacja została zaplanowana na środę. Jako zawodnik PSG Neymar sięgnął po pięć mistrzostw kraju, trzy Puchary Francji, dwa Puchary Ligi Francuskiej oraz cztery Superpuchary Francji. W 173 meczach strzelił 118 bramek i zaliczył 77 asyst.

