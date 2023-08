Polak wzmocni drużynę Czesława Michniewicza? Jest odpowiedź na ofertę Saudyjczyków

Czesław Michniewicz nie będzie dobrze wspominać swojego pierwszego spotkania na ławce trenerskiej Abha FC. Jego drużyna, w której składzie znajdują się m.in. Grzegorz Krychowiak czy Felipe Caicedo przegrała inauguracyjny mecz nowego sezonu Saudi Pro League z Al-Hilal 1:3 i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Polski trener wyciągnął wnioski z tej rywalizacji i walczy o wzmocnienia składu. Na temat jednego z nich zna już odpowiedź.

Dominik Hładun przejdzie do drużyny Czesława Michniewicza?

Dominik Hładun od dłuższego czasu jest rezerwowym bramkarzem Legii Warszawa. Co prawda w ostatnim meczu Wojskowych w PKO BP Ekstraklasie przeciwko Puszczy Niepołomice (1:1) wystąpił w pierwszym składzie, jednak zdecydowanie częściej pełni rolę zmiennika Kacpra Tobiasza. Mimo wielu pogłosek o potencjalnej zamianie golkiperów w podstawowej jedenastce wicemistrzów Polski do takiego przebiegu zdarzeń nie doszło, w związku z tym przyszłość urodzonego w Lubinie 27-latka stanęła pod znakiem zapytania.

Tę okazję chciał wykorzystać Czesław Michniewicz, który poszukuje bramkarza do wyjściowego składu Abha FC. Wcześniej były selekcjoner reprezentacji Polski starał się o zakontraktowanie Łukasza Skorupskiego z włoskiej Bologny, jednak jej włodarze nie byli zainteresowani sprzedażą. Saudyjski klub wysłał zatem oficjalną ofertę do Legii Warszawa za Dominika Hładuna, ale ona również została odrzucona. Jak podaje serwis legia.net ostateczne zdanie należało do szkoleniowca Wojskowych Kosty Runjaicia, który chce, by były zawodnik Zagłębia Lubin pozostał w jego drużynie.

„Arabski klub najchętniej pozyskałby golkipera bez sumy odstępnego, ale zapewne drobne opłaty również wchodziłyby w grę. Michniewicz usłyszał od dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego, że transfer nie jest możliwy, że trener Kosta Runjaić bardzo mocno liczy na Hładuna” – czytamy we wspomnianym serwisie.

