Mateusz Wieteska przeniósł się do Serie A. Miliony zapłacone za Polaka

Trzeba przyznać, że w przypadku Mateusza Wieteski mowa o błyskawicznych postępach, dotyczących zagranicznych wojaży. Mający 26 lat obrońca jeszcze kilkanaście miesięcy temu był uważany za solidnego ligowca w PKO BP Ekstraklasie. Wieteska rozegrał łącznie 144 mecze na ekstraklasowym poziomie. Rok temu wyjechał jednak z kraju, decydując się na transfer do Clermont Foot.

Mateusz Wieteska nowym piłkarzem włoskiego Cagliari

W ostatnich dniach zrobiło się głośno o ew. zmianie pracodawcy przez Polaka. Wieteska miał wzbudzać spore zainteresowanie na europejskim rynku. Po udanym sezonie w Ligue 1 Polak zdecydował się na przeprowadzkę na Półwysep Apeniński. Wieteska znalazł uznanie w oczach Cagliari. Beniaminek Serie A we wtorek (tj. 29 sierpnia) oficjalnie ogłosił zatrudnienie Polaka. Wieteska włoski klub miał kosztować 5 milionów euro.

twitter

„To środkowy obrońca, dobrze zbudowany fizycznie, szybki, który może być wystawiany zarówno w trzy, jak i czteroosobowym bloku defensywy. Dzięki swojej dobrej technice wie, jak ustawić grę i wyjść z obrony z piłką. Wieteska jest dobry w kryciu i grze jeden na jednego. Szczególnie warto docenić zdolności Polaka w grze w powietrzu, co pozwala mu być groźnym także pod bramką przeciwnika” – czytamy na stronie Cagliari.

Wielu Polaków na boiskach Serie A

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje to, czy na Wieteskę łaskawszym okiem spojrzy trener reprezentacji Polski Fernando Santos. Były obrońca m.in. Legii Warszawa, póki co nie mógł liczyć na zaufanie Portugalczyka co do rozgrywanych minut w narodowych barwach. Być może po przenosinach do Serie A sytuacja ulegnie zmianie.

Poza Wieteską polscy kibice na Półwyspie Apenińskim mogą oglądać wielu reprezentantów kraju. Przykładami są m.in. Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik (obaj Juventus), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Nicola Zalewski (AS Roma) czy Paweł Dawidowicz (Hellas Werona).

Czytaj też:

Robert Lewandowski kuszony wyprowadzką z Barcelony. Sensacyjnie wieści agenta FIFACzytaj też:

Kamil Glik jednak zagra w Ekstraklasie? Media: Trwają zakulisowe rozmowy