Nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji, ale zmienił klub. Polak oficjalnie ogłoszony

Przypomnijmy, że Kamil Grabara wywodzi się Rudy Śląskiej, ale pierwsze poważne kroki w młodzieżowej piłce stawiał w Ruchu Chorzów. W karierze seniorskiej bramkarz nie zagrał jednak ani jednego oficjalnego meczu w Polsce na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Wypatrzony przez zagranicznych obserwatorów polski talent w 2016 roku wylądował w Liverpoolu.

Kamil Grabara nowym zawodnikiem VfL Wolfsburg

Wyspy Brytyjskie nie okazały się jednak łaskawe dla Polaka. Grabara jako zawodnik Liverpoolu funkcjonował do 2021 roku, ale w mieście The Beatles nie dostał swojej poważnej szansy. Dwa lata tamu zawodnik został wykupiony do FC Kopenhagi. Już w pierwszym sezonie razem z nowym zespołem Polak sięgnął po mistrzostwo Danii. Dodatkowo poprawił krajowym pucharem i kolejnym tytułem (2022/23).

Grabara miał okazję zaprezentować się też w rozgrywkach elitarnej Ligi Mistrzów. Mający 24 lata gracz w czerwcu 2022 roku zadebiutował też w seniorskiej kadrze Polski, powołany i wystawiony w wyjściowym składzie przez ówczesnego selekcjonera Czesława Michniewicza. Co więcej, Grabara znalazł się w kadrze na mundial w Katarze (2022).

Co do Champions League, w niedawnym meczu IV rundy eliminacji mistrzowie Danii z Polakiem w bramce poradzili sobie z Rakowem Częstochowa. FC Kopenhaga ponownie pokaże się zatem w europejskiej elicie.

Grabara korzystając z przerwy reprezentacyjnej (bramkarz wykluczony przez kontuzję), został oficjalnie zaprezentowany, jako nowy piłkarz VfL Wolfsburg. Do klubu niemieckiej Bundesligi trafi z początkiem sezonu 2024/25, a co ciekawe, jego kolegą klubowym będzie inny z reprezentantów kraju, pomocnik Jakub Kamiński.

Decydujący czas reprezentacji Polski

Drużyna pod batutą trenera Fernando Santosa podczas wrześniowego zgrupowania kadry zmierzy się u siebie już jutro z Wyspami Owczymi oraz na wyjeździe z Albanią, już w najbliższą niedzielę (tj. 10.09). Kolejne dwa mecze eliminacji ME 2024 już w październiku. Najpierw wyjazd na starcie z Wyspami Owczymi (12.10), a następnie pojedynek u siebie, o zmazanie plamy, z Mołdawią (15.10).

W listopadzie Polacy zagrają ostatni dublet. Najpierw kończący eliminacje ME 2024 mecz z Czechami (17.11), a następnie towarzyskie starcie z Łotwą (21.11).

