Nowe wyzwanie bramkarza reprezentacji. Opuszcza Włochy

Bartłomiej Drągowski nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Bramkarz wraz ze Spezią pożegnał się z Serie A, a na jej zapleczu klub radzi sobie bardzo słabo. Zamiast walki o szybki powrót do elity, klub z Ligurii musi walczyć o utrzymanie. Słaba forma całego zespołu odbijała się na rezultatach indywidualnych wychowanka Jagiellonii Białystok.

Bartłomiej Drągowski dołączył do Panathinaikosu Ateny

Drągowski często musiał wyciągać piłkę z siatki, rzadko zachowując czyste konto. Z czasem doznał kontuzji i stracił miejsce w składzie na rzecz Jeroena Zoeta. Od dłuższego czasu wiadome było, że jego współpraca ze Spezią wygaśnie. On chciał wrócić do lepszego grania, a klub chciał pozbyć się dużego kontraktu. Jeszcze niedawno spekulowano na temat powrotu 25-latka do Serie A w barwach Empoli.

Ostatecznie Drągowski zdecydował się na wyjazd poza Włochy. Reprezentant Polski dołączył do Panathinaikosu Ateny. Zespół ze stolicy Grecji to legendarna marka w kraju. W ubiegłym sezonie zakończyli rywalizację w lidze na drugim miejscu za lokalnym rywalem, AEK-iem. W tabeli obecnego sezonu klub prowadzony przez Fatiha Terima zajmuje drugie miejsce tuż za PAOK-iem Saloniki.

Według doniesień mediów Drągowski został wypożyczony do zespołu do końca sezonu z możliwością pierwokupu przez Greków za cztery miliony euro. Co więcej, już teraz Polak ma dogadywać warunki kontraktu do 2027 roku. Władze „Koniczynek” wiążą z nim duże nadzieje. Ma on być gwarantem poprawy gry i straty mniejszej liczby bramek.

twitter

Drągowski walczy o powrót do reprezentacji Polski

Drągowski chce dobrą grą wrócić na dobre do kadry Polski. Choć cieszy się sympatią trenera Michała Probierza, to w gronie kandydatów do występów w reprezentacji nie prezentuje się tak dobrze jak na przykład Marcin Bułka.

Czytaj też:

Gwiazda Ekstraklasy ma poważny problem. Bolesna strataCzytaj też:

Właściciel Rakowa ma zainwestować w zagraniczny klub. To uznana marka