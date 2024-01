Głośny transfer z udziałem reprezentanta Polski. Może powalczyć o duże rzeczy

Jednym z polskich zawodników, którzy we Włoszech zadomowili się na dobre, jest z pewnością Paweł Dawidowicz. W przeszłości piłkarz m.in. rezerw Benfiki, Lechii Gdańsk czy VfL Bochum, od 2017 roku występuje na Półwyspie Apenińskim.

Atalanta Bergamo zainteresowana Pawłem Dawidowiczem

Sytuacja miejsca w Europie, gdzie gra Dawidowicz, ma nie ulec zmianie. Polak nadal ma być graczem Serie A, ale zamiast walczyć o utrzymanie, obrońca miałby rozwijać swój piłkarski potencjał w miejscu, gdzie gra się o coś więcej. Zdaniem jednego z włoskich dziennikarz, Dawidowiczem interesuje się Atalanta Bergamo.

Gianluigi Longari z redakcji Sportitalia pochwalił się informacjami o potencjalnym, ciekawym kierunku dla reprezentanta Polski, w mediach społecznościowych.

Dawidowicz zdążył ugruntować swoją pozycję na włoskich boiskach. W heroicznie walczącym o utrzymanie Hellasie Werona Dawidowicz jest jedną z postaci, do których można mieć najmniejsze pretensje za słabe wyniki zespołu. Gdyby miał przenieść się do Bergamo, to oznaczałoby grę o zdecydowanie inne cele. Atalanta w ostatnich latach regularnie grywa w europejskich pucharach, również w Lidze Mistrzów. W obecnym sezonie walczyła m.in. z Rakowem Częstochowa w rozgrywkach Ligi Europy UEFA. Co w ostatecznym rozrachunku zakończyło się bardzo bolesną lekcją futbolu dla aktualnego mistrza Polski.

Głośne odejście Piotra Zielińskiego z Napoli nieuniknione?

Skoro mowa o transferach Polaków w Serie A, nie sposób nie wspomnieć o tym, co dzieje się wokół kapitana reprezentacji… pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Piotr Zieliński, bo o nim mowa, po latach występów w barwach SSC Napoli, ma latem zmienić otoczenie.

Polak jest bardzo bliski przenosin do Interu Mediolan. Przypomnijmy, że Zieliński z Napoli w sezonie 2022/23 zdobył upragnione mistrzostwo Italii. Dodatkowo drużyna z Neapolu długo liczyła się w grze o coś dużego w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Wygląda jednak na to, że to był szczyt możliwości Napoli, z którego ma wyjechać polski pomocnik.

