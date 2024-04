Reprezentant Polski trafi do utytułowanego klubu? Znana marka chce go wykupić

Adam Buksa od kilku lat rywalizuje poza granicami Polski. Najlepiej odnalazł się w Turcji, dokąd trafił na wypożyczenie z RC Lens. Pobytu we Francji nie może zaliczyć do udanego, natomiast w Antalyasporze stał się głównym strzelcem zespołu.

Adam Buksa może trafić do ligowego rywala

Buksa błyszczy w lidze tureckiej. W 28 meczach zdobył już 13 bramek, co plasuje go w czołówce tabeli najskuteczniejszych zawodników. To sprawia także, że przykuwa zainteresowanie innych ekip. Jedną z nich ma być Besiktas Stambuł. Według doniesień portalu „Damga Gazetesi” władze 16-krotnego mistrza Turcji chętnie widzieliby go w swoich szeregach.

Reprezentant Polski formalnie jest tylko wypożyczony do Antalyasporu z RC Lens, co sprawia, że ewentualne negocjacje Turcy ze Stambuły musieliby przeprowadzać ze stroną francuską. Choc serwis Transfermarkt wycenia napastnika na sześć milionów euro, to turecka strona sugeruje, że Besiktas nie musiałby aż tak głęboko sięgać do kieszeni. Zespół Ligue 1 zadowoliłby się kwotą o milion niższą.

Besiktas Stambuł to obecnie czwarty zespół ligi tureckiej, lecz nie ma szans na dogonienie rywali z miasta – Galatasaray i Fenerbahce. Antalyaspor plasuje się na ósmej pozycji. W zimowym oknie transferowym klub sprowadził z Legii Warszawa Albańczyka Ernesta Muciego, za którego zapłacili aż 10 milionów euro.

Kariera Adama Buksy

Adam Buksa opuścił PKO Ekstraklasę pod koniec 2019 roku. Najpierw występował w New England Revolution, by następnie trafić do RC Lens. Od początku obecnego sezonu jest zawodnikiem Antalyasporu. W reprezentacji Polski rozegrał do tej pory 14 spotkań, zdobywając sześć bramek. Był powołany przez Michała Probierza na marcowe baraże o awans na EURO 2024.

