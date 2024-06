Reprezentant Polski dołączy do Cristiano Ronaldo? Padła kwota transferu

W ostatnim czasie kariera Wojciecha Szczęsnego znalazła się na rozdrożu. Przed meczem z Francją na Euro 2024 bramkarz zapowiedział, że w najbliższych miesiącach podejmie decyzję dotyczącej dalszej gry w reprezentacji. Ponadto 34-latek może niebawem opuścić dotychczasowy klub i dołączyć do zespołu Cristiano Ronaldo.

Rewolucja kadrowa w Juventusie

Wojciech Szczęsny niemal na pewno zmieni barwy klubowe podczas letniego okienka transferowego. Na początku czerwca nowym trenerem Juventusu został Thiago Motta, który ma zupełnie inny plan na budowanie drużyny niż jego poprzednik. Włoch zapowiedział, że kadra Bianconerich przejdzie gruntowną transformację, a jedna ze zmian będzie dotyczyła obsady bramki. Miejsce reprezentanta Polski zajmie Michele Di Gregorio.

twitter

W ostatnich tygodniach zainteresowanie golkiperem przejawiały szczególnie angielskie kluby angielskie, lecz sam zainteresowany najprawdopodobniej wybierze inny kierunek. Jak poinformowali włoscy dziennikarze, Szczęsny zasili szeregi arabskiego Al-Nassr, a obie strony doszły już do wstępnego porozumienia.

Wojciech Szczęsny o krok od transferu

Choć odejście reprezentanta Polski do ekipy wicemistrza ligi saudyjskiej było już niemal przesądzone, pod dużym znakiem zapytania stała kwota ewentualnego transferu. Turyńczycy nie chcieli sprzedać go za mniej niż 5 milionów, lecz finalnie mieli zmienić zdanie. Według najnowszych doniesień, arabski potentat przeznaczy na ten ruch około miliona mniej i podpisze z piłkarzem dwuletni kontrakt. Za jeden sezon wspólnej gry z Cristiano Ronaldo zarobi on aż 20 milionów euro.

Wojciech Szczęsny występuje w Juventusie Turyn od 2017 roku. W tym czasie zdołał zanotować ponad 250 występów w koszulce Bianconerich oraz trzykrotnie wywalczyć mistrzostwo Włoch. 34-latek ma opuścić klub wraz z Arkadiuszem Milikiem, który również nie znalazł uznania w oczach trenera Motty.

Czytaj też:

Diament reprezentacji Polski dokonał sensacyjnego wyboru. Odbił się od kolejnej ligiCzytaj też:

Kibice zdecydowali ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Byli bezwzględni