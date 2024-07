Piotr Zieliński stanie się jeszcze lepszy? Były piłkarz jest przekonany

Po ośmiu latach Piotr Zieliński zagrał w Napoli 364 mecze, w których strzelił 51 goli i zanotował 46 asyst. Ponadto w sezonie 2022/2023 zdobył wraz z tym klubem mistrzostwo Włoch. Ostatecznie przygoda Polaka z Neapolem się kończy.

Były reprezentant Polski wierzy w Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński co prawda mógł zostać w klubie, ale za mniejszą pensję. Piłkarz nie chciał zgodzić się na obniżkę płacy, przez co został skreślony z fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ostatecznie Polak trafi do Interu Mediolan, co w mediach potwierdzili już działacze tego klubu. Piero Ausilio, dyrektor Nerazurrich zdradził, że kontrakt z 30- latkiem podpisany został już w lutym. Oznacza to, że „Zielek” będzie pierwszym biało-czerwonym, który zagra w pierwszym składzie Interu.

Na początku może mieć ciężko z wywalczeniem sobie miejsca w pierwszym składzie, bo o miejsce w środku pola będzie rywalizował z reprezentantem Turcji Hakanem Calhanoglu czy Nicolo Barellą i Davide Frattesim z Włoch. Były reprezentant Polski Piotr Czachowski w wywiadzie dla WP SportoweFakty wyznał, że jest w stanie walczyć o miejsce w składzie np. z Mchitarjanem, który ma już 35 lat.

– Tu na pewno wkrótce będzie potrzebna zmiana warty. Jednak jeśli już zmieniać wartę, to przede wszystkim swoją dobrą postawą. Myślę jednak, że Piotr Zieliński ma tak dużo atutów w swojej grze, że można tutaj powolutku, spokojnie przymierzać się do tego, że już wkrótce przejmie schedę po Ormianinie – powiedział.

Piotr Czachowski: Zieliński może się jeszcze rozwinąć

Zdaniem Czachowskiego Piotr Zieliński może jeszcze rozwinąć się w nowym klubie. – Inzaghi to bardzo dobry trener. Myślę, że w Interze Piotr Zieliński może stać się jeszcze lepszym piłkarzem niż dotychczas – kontynuował.

– Wydaje mi się, że nie powinno być tutaj jakiegoś większego zawodu. Zarówno Inzaghi, jak i Zieliński doskonale znają włoską piłkę i powinni się dogadywać na każdym poziomie – zakończył.

