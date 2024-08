Polski klub straci swoją gwiazdę. Jest zielone światło

Legia Warszawa przypieczętowała niedawno awans do nowej fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Wojskowi przebrnęli przez eliminacje i w ostatnim dwumeczu pokonali FK Drita 3:0. W piątek 30 sierpnia odbyło się losowanie rywali. Wojskowi zmierzą się z: Realem Betis (dom), Djurgardens (wyjazd), Omonią (wyjazd), Lugano (dom), TSC (wyjazd) i Dinamo Mińsk (dom).

Legia Warszawa straci Blaza Kramera?

Jednym z zawodników, którzy przybliżyli Legię Warszawa do awansu był Blaz Kramer. Napastnik w poprzednich sezonach nie odgrywał aż tak znaczącej roli, ale w tym jest inaczej. Łącznie w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach zanotował pięć trafień i dołożył cztery asysty.

Od jakiegoś czasu spekulowano, że Kramer może odejść z Legii Warszawa. Mówiło się o transferze to Turcji – Konyasporu. Piłkarz miał tam również polecieć, ale ostatecznie transfer upadł.

Blaz Kramer ma ofertę z innej ligi

Mimo to sprawa transferu Słoweńca ma być jeszcze otwarta. W bułgarskich mediach pojawiły się informacje, że Blaz Kramer może odejść do CSKA Sofia. Serwis „Tema Sport” donosi, że kluby miały już dojść do porozumienia, a zielone światło na transfer miał również dać sam zainteresowany.

„Zarząd CSKA porozumiał się z władzami Legii w sprawie kwoty transferowej, a 28-letni Słoweniec wyraził zgodę na zmianę barw klubowych” – czytamy.

Dobra forma Blaza Kramera sprawiła, że klub z Sofii będzie musiał zapłacić więcej, niż Turcy, którzy byli gotowi wydać pół miliona euro. „Czerwoni są jednak gotowi spełnić żądania Legii, aby sprowadzić napastnika, który ma na koncie 5 występów w reprezentacji Słowenii. Chodzi o kwotę 700-800 tys. euro” – poinformowano.

Legia Warszawa w Lidze Konferencji Europy

Jeśli chodzi o Ligę Konferencji Europy, to standardowy podział na grupy został zastąpiony powstaniem jednej, dużej tabeli ligowej, uwzględniającej 36 zespołów. Każdy uczestnik zmagań rozegra po jednym spotkaniu z sześcioma różnymi przeciwnikami, z czego trzy będą u siebie, a trzy na wyjeździe

Tradycyjnie za każde zwycięstwo zespoły otrzymają trzy punkty. Remis to natomiast jeden punkt, a porażka zero. Drużyny, które uplasują się na miejscach od 1 do 8 od razu zameldują się w 1/8 finału. Zespoły z miejsc od 9 do 24 będą przydzielone do 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA.

Czytaj też:

Trener Legii Warszawa wbił szpilę rywalom. Wymowne słowaCzytaj też:

Reprezentant Polski zmienił klub. Zaskakujący ruch piłkarza