Wyjaśniła się przyszłość Polaka. Niewypał transferowy odchodzi z Ekstraklasy

Patryk Klimala trafił do Śląska Wrocław 5 listopada 2023 roku, ale oficjalnie występować mógł dopiero w rundzie wiosennej. Napastnik wrócił do Polski z Izraela – Hapoelu Beer Szewa z powodu sytuacji geopolitycznej. – Raz była sytuacja, że ogłoszono alarm rakietowy i trzeba było zejść do schronu, który jest praktycznie w każdym mieszkaniu w Izraelu. Tamtego dnia jednak już od piątej rano było widać, że dzieje się coś innego. Te alarmy były tak naprawdę co chwilę, a później już niemal non stop. Kiedy to zaczęło narastać, szybko podjąłem decyzję, że trzeba wracać do Polski – mówił jakiś czas temu.

Niewypał transferowy i spore straty dla klubu

Ten ruch na papierze wydawał się genialny, ale niestety okazał się fiaskiem. W pierwszej drużynie Patryk Klimala wystąpił w zaledwie 11 spotkaniach i zdobył 1 asystę. Ponadto był także w drużynie, która zajęła drugie miejsce w Ekstraklasie. W tym sezonie ani razu nie wystąpił w ekipie WKS-u.

Forma napastnika sprawiła, że trafił do drugiej drużyny, która na co dzień występuje w 3. lidze. W ostatnich czterech meczach strzelił cztery gole. Według ustaleń sport.pl Patryk Klimala inkasował 160 tys. miesięcznie, a ponadto miał zagwarantowaną premię za zdobyte bramki. Choć tych nie zdobył w pierwszej drużynie, to te strzelone w rezerwach miały się liczyć, za co zgarniał pokaźną premię.

Śląsk Wrocław znalazł chętnego na Patryka Klimalę

Śląsk Wrocław próbował sprzedać tego zawodnika. Jedną z opcji były przenosiny do Standardu Liege, ale transfer upadł. Teraz po długim czasie zawodnik znalazł klub. Jak poinformowali władze Śląska, Patryk Klimala przeniesie się do końca sezonu na wypożyczenie do australijskiego Sydney FC. Drużyna z Australii ma opcję pierwokupu.

Patryk Klimala wcześniej występował m.in. w Jagiellonii, Celticu, NY Red Bulls i Hapoelu Beer Szewa. W przeszłości w Sydney FC występował m.in. Adrian Mierzejewski, czyli były reprezentant Polski i futbolowy obieżyświat.

