Pożegnanie Roberta Lewandowskiego? Gigantyczna oferta za Polaka na okładce!

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec FC Barcelony i choć ma już 36 lat, a rocznikowo w sierpniu b.r. skończy 37, nadal zachwyca swoją formą. „Lewy” tak samo, jak przyzwyczaił do trafiania w barwach m.in. Borussii Dortmund czy Bayernu Monachium, podobnie jest w przypadku skuteczności w stolicy Katalonii.

Sensacyjny transfer Roberta Lewandowskiego? Oferta za Polaka na okładce!

Choć FC Barcelona rozpoczęła przygotowania, a w zespole mistrza Hiszpanii nie brakuje zarówno Lewandowskiego, jak i drugiego z Polaków – Wojciecha Szczęsnego – rynek transferowy żyje własnym rytmem. Dopóki jest możliwość dokonania ruchów personalnych, pojawiają się kolejne wieści, które dotykają zarówno tych większych, jak i mniejszych w piłkarskim świecie.

Tym razem na okładce „Mundo Deportivo” pojawił się RL9. Kierunek? Zdaniem katalońskich dziennikarzy, Polak jest kuszony gigantycznymi ofertami z Arabii Saudyjskiej.

twitter

„Flick liczy na Lewandowskiego, ale biorąc pod uwagę jego wiek, logiczne jest, że będzie go coraz częściej oszczędzał. Ponadto dobry poziom, jaki prezentuje Ferran Torres jako środkowy napastnik, wzmacnia te przerwy w grze Polaka […] W tym kontekście Barca jest zadowolona z wkładu, jaki polski napastnik może nadal wnosić, ale gdyby otrzymał astronomiczną ofertę, która gwarantowałaby mu więcej pieniędzy i czasu niż jego obecny kontrakt z Barceloną, nie sprzeciwialiby się jego odejściu” – czytamy w okładkowym tekście, który zaserwowali dziennikarze „Mundo Deportivo”.

Konkretnych nazw klubów nie ma, ale Saudyjczycy mają być mocno zmotywowani do ściągnięcia Polaka nawet jeszcze tego lata. Czy to faktycznie realne? Jeden argument „za” z pewnością jest dosyć mocny. Polakowi wygasa bowiem z końcem sezonu 2025/26 kontrakt, pojawiają się też wieści, że dla RL9 może być to pożegnalna kampania w barwach Barcy.

Ewentualna szansa zarobienia na transferze Polaka, sprowadzonego do Katalonii latem 2022 roku, mogłaby być zatem kusząca dla mistrzów Hiszpanii. Wraz z wygaśnięciem kontraktu Lewandowskiego, w przyszłym roku już nic na nim nie zarobią.

Czytaj też:

Szalejący tajfun w Chinach. Reprezentacja Polski siatkarzy ma problemyCzytaj też:

Sukcesy z Igą Świątek, a teraz konkurencja? Głośny ruch w świecie tenisa