Robert Lewandowski bohaterem wielkiego transferu. „Nadal strzela wiele goli”

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski jest piłkarzem, który w ostatnich latach zawiesił wysoko poprzeczkę, jeśli mowa o swojej skuteczności. Z tego też względu Polak jest uważany za jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą „dziewiątkę” na świecie.

Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. AC Milan nowym kierunkiem?

Wygląda na to, że przygoda „Lewego” z FC Barceloną zakończy się po czterech latach. RL9 trafił do stolicy Katalonii latem 2022 roku, przetransferowany z Bayernu Monachium. Był to wówczas zdecydowanie najgłośniejszy transfer na świecie.

Co dalej z karierą Lewandowskiego? Polak w 2026 roku skończy 38 lat. Wydaje się, że w Barcelonie zdają sobie sprawę z konieczności spoglądania nie tylko na teraźniejszość, ale też przyszłość, w kontekście kilku następnych sezonów.

Choćby ten argument sprawia, że RL9 może pożegnać się z Barcą po wygaśnięciu jego umowy w czerwcu 2026. Taki scenariusz jest na teraz tym najbardziej prawdopodobnym. Tak samo jak kolejny kierunek kapitana reprezentacji Polski. Usługami „Lewego” miałby być mocno zainteresowany AC Milan.

Przenosiny z Barcelony do Mediolanu? To z pewnością kolejny wielki transfer z udziałem Polaka. Nawet jeśli przygoda na Półwyspie Apenińskim miałaby trwać sezon bądź dwa.

– Taka propozycja może być realna, jak w przypadku Modricia, który otrzymał ofertę 1+1, czyli roczny kontrakt z obietnicą, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, klub zaproponuje mu kolejny rok […] Lewandowski, mimo wieku, nadal strzela wiele goli i robiłby to także we Włoszech. Milan natychmiast podniósłby poziom drużyny, choć w ustawieniu 3-5-2 Allegriego miałbym co do „Lewego” pewne wątpliwości. Trzeba też podkreślić, że z ekonomicznego, a nie sportowego punktu widzenia, to nieopłacalna operacja. Klub zapłaciłby bardzo wysokie wynagrodzenie, a za rok lub dwa i tak musiałby szukać nowego napastnika – ocenił Marco Guidi, dziennikarz „La Gazzetta dello Sport”, w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

Czy taki scenariusz jest realny, Lewandowski trafi do Mediolanu? AC Milan wielokrotnie udowadniał, że potrafi korzystać z bardzo doświadczonych piłkarzy. Pod tym względem RL9 idealnie wpisałby się w strategię klubu z Serie A.

I co ciekawe, w Mediolanie ponownie mieliby „dziewiątkę” z Polski. Warto przypomnieć, że w sezonie 2019/20 barwy Milanu przywdziewał Krzysztof Piątek. „Il Pistolero”, jak nazywano polskiego napastnika, nie zrobił jednak oszałamiającej kariery w Mediolanie, raczej odbijając się z hukiem od giganta europejskiego futbolu.

