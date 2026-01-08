Trener FC Barcelony o Robercie Lewandowskim. Jaśniej się już nie da?

Mistrzowie Hiszpanii zaimponowali w środowy wieczór na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie. Już po raz piąty właśnie w Arabii Saudyjskiej rozgrywane są bowiem zmagania o piłkarski Superpuchar Hiszpanii. FC Barcelona, rozbijając aż 5:0 Athletic Bilbao, może już szykować się na niedzielny finał. Rywalem będzie klub z Madrytu.

Superpuchar Hiszpanii. Hansi Flick otwarcie o Robercie Lewandowskim

Który dokładnie, to okaże się w czwartkowy (tj. 8 stycznia) wieczór, kiedy w drugim półfinale turnieju zmierzą się Real i Atletico (g. 20:00, transmisja w Eleven Sports 1). Niepokoić może jednak fakt, że meczu, który Barca miała pod kontrolą, ani na chwilę nie pojawił się Robert Lewandowski. Polak – podobnie jak jego rodak Wojciech Szczęsny – mógł tylko spoglądać na popisy kolegów z wysokości ławki rezerwowych.

Grający na pozycji RL9 Ferran Torres otworzył wynik spotkania. Dwa trafienia zanotował za to Raphinha, tego dnia najlepszy na boisku. O mocy Barcelony niech świadczy fakt, że do przerwy było już 4:0, a w 52. minucie wynik został ustalony na 5:0.

A co z Lewandowskim? Głos o Polaku, również w kontekście jego przyszłości, zabrał podczas konferencji prasowej trener Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec w dużym stopniu potwierdził to, o czym mówi się w kuluarach od dłuższego czasu. W zimowym okienku Polak nie powinien zmienić pracodawcy, ale trudno też być optymistycznie nastawionym w kontekście dalszego funkcjonowania RL9 w stolicy Katalonii.

„Nie wiem, gdzie Robert Lewandowski będzie w przyszłym sezonie. Jestem z niego naprawdę zadowolony, ale jestem też szczery. Rozmawiałem z nim […] Zobaczymy, co się wydarzy i podejmiemy decyzję pod koniec sezonu” – przyznał Flick, odnosząc się do sytuacji polskiego napastnika Dumy Katalonii.

Czy to ostatnie miesiące Lewandowskiego w barwach Barcy? Kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2026. Dwa miesiące później Lewandowski skończy 38 lat. W barwach Dumy Katalonii polski napastnik występuje od lata 2022 roku.

Finał o Superpuchar Hiszpanii 2026 odbędzie się w niedzielę (tj. 11 stycznia). Początek spotkania, w którym wystąpi FC Barcelona o godzinie 20:00.

