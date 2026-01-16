Nowe wieści ws. Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona podjęła decyzję

Nie jest tajemnicą, że najbliższe miesiące będą kluczowe w kontekście przyszłości klubowej Roberta Lewandowskiego. RL9 od lata 2022 roku jest piłkarzem FC Barcelony. Przechodził do Dumy Katalonii w roli wielkiej gwiazdy Bayernu Monachium. I trzeba przyznać, że spełnił oczekiwania, zdobywając wspólnie kilka cennych trofeów.

FC Barcelona z decyzją ws. Roberta Lewandowskiego. Jaśniej się nie da!

Przy okazji zdobycia kolejnego „skalpu” do klubowej gabloty, tym razem Superpucharu Hiszpanii, ponownie pojawiła się tematyka przyszłości RL9 w stolicy Katalonii. Tym razem „Marca” postanowiła zdradzić, jakie są plany względem polskiego napastnika.

Dodajmy, że Lewandowski w finałowym meczu przeciwko Realowi Madryt zdobył bardzo ważnego gola, wyprowadzając zespół na prowadzenie 2:1. Ostatecznie Barca wygrała 3:2, tym samym kolejny raz pokazując wyższość nad Królewskimi.

Lewandowski jest za to skuteczny, co potwierdza przy niemal każdej nadarzającej się okazji. Problemem Polaka są jednak coraz częstsze urazy, które dotykają doświadczonego napastnika. W ten sposób RL9 stracił końcówkę sezonu 2024/25, a również w obecnej kampanii kilka razy musiał przymusowo pauzować ze względów zdrowotnych.

Dokładając do tego bardzo wysoką pensję i skończenie w sierpniu b.r. 38 lat, mistrzowie Hiszpanii mają kilka argumentów „przeciw” przedłużaniu kontraktu z Polakiem. „Marca” poinformowała, że dopiero po sezonie zapadnie wiążąca decyzja względem napastnika. Zdaniem dziennikarzy najbardziej znanego dziennika sportowego na Półwyspie Iberyjskim, na plus „Lewego” działa skuteczność i świadomość, że nie jest już podstawowym piłkarzem drużyny. Mimo to Polak potrafi dać sporo jakości zespołowi.

Czy zatem należy się spodziewać pozytywnych rozmów o przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie? Wydaje się, że w przypadku zejścia z wysokości kontraktu po stronie Polaka – o czym również mówiono we wcześniejszych, medialnych doniesieniach – istnieje szansa na parafowanie nowej umowy na 1-2 sezony, do końca kariery piłkarza.

Do końca sezonu 2026/27 w Barcelonie zostanie za to na pewno Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz przedłużył umowę z katalońskim gigantem jeszcze latem 2025. Lewandowski ma za to kontrakt, który wygasa za kilka miesięcy, w czerwcu 2026.

