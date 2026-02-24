Robert Lewandowski jest w kropce. To zadecyduje o przyszłości w Barcelonie!

Należy bowiem mieć na uwadze, że temat wygasającego kontraktu Polaka w szeregach FC Barcelony, był już wielokrotnie podnoszony. Co więcej, miało to miejsce nie tylko w obecnym sezonie (2025/26), ale też w końcówce poprzedniej kampanii, kiedy Robert Lewandowski zamiast na boisku, musiał spędzać czas na leczeniu kontuzji.

Barca ostatecznie jednak zdołała dowieźć do mety mistrzostwo Hiszpanii. W Lidze Mistrzów klub z Katalonii przegrał za to dwumecz w półfinale z Interem. Więc summa summarum, wszystkiego zdobyć się nie udało.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego? Są najnowsze doniesienia ws. Polaka!

Jeszcze na początku lutego b.r. informowaliśmy na łamach WPROST, że hiszpańskie oraz katalońskie media raczej nie zakładają, żeby Lewandowski miał pozostał w Barcelonie. Duma Katalonii musi nieco uszczuplić swój budżet płac, żeby zbilansować zyski do strat, również w kontekście inwestycji na przyszłość. Lewandowski w sierpniu b.r. skończy 38 lat, dodatkowo nie brakowało na koncie Polaka kontuzji, które również utrudniały życie trenerowi Hansiemu Flickowi. Te kilka argumentów sprawia, że więcej przemawia za rozstaniem RL9 z Barceloną, aniżeli pozostaniem na kolejny sezon.

Druga strona medalu jest jednak taka, że Polak wykazuje sporą lojalność w stosunku do swojego pracodawcy. Jak poinformował Mateusz Borek, dziennikarz i współzałożyciel Kanału Sportowego, kapitan reprezentacji Polski otrzymuje ciekawe oferty z Arabii Saudyjskiej (bez konkretnego klubu) czy Stanów Zjednoczonych (Chicago Fire). Lewandowski ma jednak czekać na to, co wydarzy się w kontekście ruchu ze strony Barcy.

twitter

Co więcej, pojawiła się również informacja, że napastnik Barcelony chce przekonać swoich obecnych pracodawców do siebie – zdobywając do końca sezonu jeszcze 10 goli. Czy to realny scenariusz? Wydaje się, że jak najbardziej. Choć jeśli założenie faktycznie jest samego Lewandowskiego, to niewiele to zmienia w kontekście rzekomych planów samego klubu.

Ostatniego gola dla Barcelony Polak zdobył 7 lutego. Było to trafienie ligowe w starciu przeciwko Mallorce, w którym polski napastnik był dodatkowo kapitanem drużyny. Tylko w krajowych rozgrywkach RL9 w 20 meczach zdobył 10 goli. W poprzednim sezonie w 34 występach w LaLiga Lewandowski ustrzelił 27 trafień.

Czytaj też:

Adam Małysz ma dosyć? Szokujące słowa legendy po olimpijskim sukcesieCzytaj też:

Polska nadzieja na przyszłość. Igrzyska olimpijskie dały zaskakujący wynik!