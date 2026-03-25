Robert Lewandowski znalazł się w centrum uwagi! Ważny sygnał z Hiszpanii

W ostatnim czasie informowaliśmy, że Robert Lewandowski najprawdopodobniej pozostanie na kolejny sezon w barwach FC Barcelony. Polak miałby podpisać umowę na innych warunkach aniżeli dotychczas, zrzekając się tym samym wysokich zarobków i akceptując nową rolę w szeregach drużyny ze stolicy Katalonii.

Lewandowski miałby – podobnie jak obecnie Wojciech Szczęsny – być mentorem dla młodszych kolegów ze swojej pozycji. Nowy numer 9 na boisku wydaje się być oczywistością w przypadku przyszłości klubu kierowanego przez trenera Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski na okładce! Ważą się losy Polaka w FC Barcelonie

Przypomnijmy, że RL9 jest piłkarzem Barcelony od lata 2022 roku. Polak wcześniej był największą gwiazdą Bundesligi i Bayernu Monachium, grając dla klubu ze stolicy Bawarii w latach 2014-22. Kontrakt Lewandowskiego z Barcą wygasa w czerwcu 2026.

Dziennikarze „Mundo Deportivo” umieścili Lewandowskiego na okładce środowego wydania katalońskiego dziennika. Powód? Polak znalazł się obok Ferrana Torresa i Juliana Alvareza – czyli obecnego i być może przyszłego kolegi w zespole z Barcelony.

Dziennikarze opisują operację dotyczącą sprowadzenia wspomnianego, nowego numer 9, czyli bramkostrzelnego napastnika do zespołu trenera Flicka. Zdaniem dziennikarzy ze stolicy Katalonii, porozumienie z Lewandowskim jest bardzo blisko. Choć nie jest tak, że Polak już definitywnie porozumiał się z władzami Barcy.

Lewandowski ma czekać z decyzją o swojej przyszłości do końca kwietnia b.r., Polak ma bowiem też kilka ofert zewnętrznych, o których mówiło się i pisało wcześniej. Na liście katalońskich dziennikarzy są m.in. AC Milan, kluby z Arabii Saudyjskiej czy amerykańskiej MLS. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiały się sygnały, że Lewandowski jest na celowniku Juventusu.

Co z transferem wspomnianego Alvareza z Atletico Madryt? Barcelona byłaby w stanie wyłożyć za Argentyńczyka około 80-90 mln euro. Trudna do przewidzenia jest natomiast przyszłość Torresa. Hiszpan ma kontrakt ważny do czerwca 2027 roku. Torres w obecnym sezonie stał się podstawowym napastnikiem Barcy, ale utracił skuteczność w trakcie rozgrywek.

Jeśli Lewandowski przedłuży umowę z Barcą na kolejny sezon bądź dwa, może zrobić się dosyć ciasno w kontekście ofensywy Barcelony – ze wspomnianym Torresem oraz ew. ściągniętym Alvarezem.

To już jednak ból głowy, z którym mierzyć się będzie prezydent Joan Laporta, dyrektor sportowy Deco oraz szkoleniowiec Flick.

Czytaj też:

Gruchnęła wiadomość ws. Huberta Hurkacza. Koniec stał się faktem!Czytaj też:

Koszmarny upadek na skoczni w Planicy! Wyglądało to bardzo źle