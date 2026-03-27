Robert Lewandowski obserwowany przez giganta! Obecność na PGE Narodowym

Kapitan reprezentacji Polski raz jeszcze udowodnił, ile znaczy dla drużyny narodowej. Tym razem Robert Lewandowski trafił do siatki Albanii, wyrównując stan meczu na 1:1, dając nadzieję na odwrócenie losów rywalizacji. Co ostatecznie udało się osiągnąć. Polacy wygrali 2:1 i już we wtorek (tj. 31 marca) zagrają w finale strefy barażowej UEFA o wyjazd na MŚ 2026.

Robert Lewandowski trafi do Serie A? Juventus chce ściągnąć Polaka!

Jeśli reprezentacji Polski faktycznie udałoby się awansować na mundial, to może być naprawdę ciekawe lato dla polskiego asa. Lewandowski będzie bowiem miał okazje – prawdopodobnie po raz ostatni – zagrać w barwach reprezentacji na mundialu.

Co więcej, w czerwcu 2026 wygasa kontrakt Polaka w szeregach FC Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii mają być zainteresowani przedłużeniem umowy z RL9, choć na zupełnie innych warunkach, aniżeli miało to miejsce dotychczas. Co to oznacza w praktyce? Rolę rezerwowego dla Polaka, a dodatkowo dużo mniejsze zarobki. Lewandowski chciałby zostać w stolicy Katalonii, ale co się stanie, jeśli po doświadczonego napastnika zgłosi się inny, europejski gigant?

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o zainteresowaniu Polakiem ze strony jednego z najbardziej znanych włoskich klubów. AC Milan miał spoglądać w stronę Lewandowskiego i szansy na wyciągnięcie polskiego snajpera z Barcelony, wraz z wygasającą umową.

Może się jednak okazać, że to inny przedstawiciel z Półwyspu Apenińskiego sięgnie po RL9. Na PGE Narodowym w czwartek, specjalnie na mecz Polska – Albania, miał bowiem przyjechać scout Juventusu.

Taką informację podali dziennikarze „La Gazzetta dello Sport”, a na te wieści powołują się już hiszpańskie i katalońskie media. W Barcelonie zaczęło wrzeć. Czyżby mieli jednak stracić Lewandowskiego na ostatniej prostej?

twitter

Obecność wysłannika Juventusu potwierdził również Mateusz Borek, współtwórca Kanału Sportowego.

twitter

Wygląda zatem na to, że w temacie klubowej przyszłości Lewandowskiego może być jeszcze ciekawie. Tym bardziej że akurat w kontekście transferów do Italii, włoskie kluby mocno cenią sobie doświadczonych piłkarzy. Przykładem może być Luka Modrić, który mając 40 lat, przeprowadził się ze stolicy Hiszpanii do Mediolanu. AC Milan ma sporą pociechę z byłego gracza Realu Madryt.

Z drugiej strony Lewandowski, gdyby miał przenieść się do Turynu, z pewnością skonsultowałby przenosiny z kolegą klubowym Wojciechem Szczęsny. A w stolicy Piemontu polskiego bramkarza na koniec potraktowano – delikatnie rzecz ujmując – mało elegancko.

