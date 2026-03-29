FC Barcelona odkryła karty ws. Roberta Lewandowskiego. Jest oferta!

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony gra od lata 2022 roku. Polak w Katalonii znalazł się po przenosinach z Bayernu Monachium. Do Barcy Lewandowski przenosił się w roli gwiazdy zarówno giganta ze stolicy Bawarii, jak i całej Bundesligi.

Dodatkowo w kontekście RL9, całkiem zresztą słusznie, Polaka stawiało się w roli jednego z najlepszych napastników na świecie. Lewandowski nieprzypadkowo zresztą był zestawiany ręka w rękę z takimi legendami, jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo – pod względem skuteczności i ofensywnego nosa.

FC Barcelona z ofertą dla Roberta Lewandowskiego. Co zrobi Polak?

To zresztą tylko kilka argumentów przemawiających za tym, że Lewandowski – niezależnie od wieku – należy do czołówki napastników na świecie. Obecnie nie jest to ścisły zestaw, ale nadal wystarczający do tego, żeby realnie myśleć o jeszcze jednym sezonie w barwach aktualnych mistrzów Hiszpanii.

Wiedzą to również w szeregach Dumy Katalonii. Zdaniem hiszpańskich i katalońskich mediów właśnie pojawiła się oferta dla Polaka. Lewandowski otrzymał kontrakt, który miałby obowiązywać o jeszcze jeden kolejny rok (do końca sezonu 2026/27), a do tego zarobki na poziomie 50 proc. obecnych. Obniżka zatem znacząca, ale jak wcześniej informowano, otoczenie Lewandowskiego i sam piłkarz byłby w stanie zgodzić się na takie rozwiązanie.

Czy dojdzie zatem do przedłużenia umowy i jeszcze jednej odsłony z udziałem RL9 w stolicy Katalonii? To prawdopodobna, choć nie jedyna opcja, którą na stole ma Lewandowski. Z miesiąca na miesiąc, im bliżej końca kontraktu Polaka (czerwiec 2026), tym więcej ofert pojawia się w kontekście transferu kapitana reprezentacji Polski.

Na PGE Narodowym pojawił się nawet przedstawiciel Juventusu, który na własne oczy chciał zobaczyć Lewandowskiego w akcji. Ten pokazał się z solidnej strony, zdobywając swojego 89. gola w drużynie narodowej.

Skąd jeszcze oferty ma Lewandowski? AC Milan, kluby z Turcji oraz Chicago Fire. Wspominało się również o wartych grube miliony kontraktach dla Polaka z ligi saudyjskiej.

Jak zatem widać, Lewandowski ma w czym wybierać i Barcelona wcale nie może być pewna tego, że dojdzie do przedłużenia umowy. Ostateczne rozstrzygnięcie zapewne w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni.

Czytaj też:

Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego. Czy to był symboliczny koniec?Czytaj też:

Złe wieści dla Igi Świątek. Właśnie przedstawiono najnowsze informacje