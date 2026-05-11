Robert Lewandowski mógł to w końcu powiedzieć. Polak otwarcie o transferze

Takie można odnieść wrażenie, spoglądając na przedłużające się negocjacje ze strony mistrzów Hiszpanii. Robert Lewandowski dosyć jasno określił swoje spojrzenie na przyszłość, najwyraźniej chcąc nadal być w stolicy Katalonii. Poza samym piłkarzem świetnie odnalazła się tam również rodzina Lewandowskiego.

Koniec Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Ważne słowa Polaka

W niedzielnym (tj. 10 maja) meczu z Realem Madryt, trener Hansi Flick nie zdecydował się postawić na „Lewego” od pierwszej minuty. W roli środkowego napastnika pojawił się od początku spotkania Ferran Torres. Hiszpan zdobył gola, który ustalił wynik spotkania.

Barca wygrała z Królewskimi 2:0, a Lewandowski ostatecznie pojawił się na murawie, w drugiej części spotkania. Polak nie powiększył jednak swojego dorobku strzeleckiego. Po końcowym gwizdku Barca mogła oficjalnie odebrać puchar za mistrzostwo Hiszpanii.

Radości na Spotify Camp Nou było mnóstwo. Dla Lewandowskiego to trzeci tytuł mistrzowski w czwartym sezonie występów w Barcelonie. Wynik, trzeba przyznać, bardzo dobry.

Co więcej, Polak zdobył swój 13. tytuł mistrzowski, spoglądając tylko na ligi z najlepszej piątki w Europie. To też pokazuje, o jakiej skali kariery w przypadku RL9 mowa. A co do tytułów mistrzowskich, warto jeszcze dopisać tytuł zdobyty w Polsce, tuż przed wyjazdem do Bundesligi, w barwach Lecha Poznań.

Jaka będzie przyszłość Lewandowskiego? Między wierszami można wyczytać, że trudno będzie przewidywać pozostanie RL9 w stolicy Katalonii.

– Co będę robił jesienią? Nie wiem. Przed chwilą usłyszałem, że mam jeszcze 51 dni kontraktu, więc jeszcze mam trochę czasu […] Może być opcja gry w lidze z mniejszymi wymaganiami. Mam zaraz 38 lat, ale fizycznie czuję się dobrze, więc w głowie jest trochę taki miks. Muszę brać taką opcję pod uwagę, że może już czas najwyższy pograć i jednocześnie cieszyć się życiem. Może nadarzy się taka opcja i nie mówię nie – powiedział RL9 w rozmowie dla Eleven Sports, po wygranym El Clasico.

Słowa Lewandowskiego można odczytywać w taki sposób, że Polak zdecyduje się na koniec kariery na wyjazd do rzeczywiście mniej obciążającej ligi. Właściwym kierunkiem może być Chicago Fire, czyli klub z amerykańskiej MLS, które od kilku miesięcy coraz mocniej naciska na ściągnięcie Polaka do swojego klubu.

