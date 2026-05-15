FC Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego! Wystarczył jeden szczegół

Robert Lewandowski w barwach Barcy występuje od lata 2022 roku. Polski napastnik przybył do stolicy Katalonii, jako uznana marka. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy napastnik na świecie, który wówczas w barwach Bayernu Monachium, zdobył wszystko, co było do zdobycia. Barca miała być nowym kierunkiem, przede wszystkim dla piłkarza, ale też dla samego klubu. I faktycznie, w obu przypadkach – te scenariusze wypaliły.

Koniec Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. To mecz pożegnalny?

Trzy tytuły mistrzowskie w Hiszpanii w ciągu czterech sezonów występów, to bardzo dobry wynik w przypadku Lewandowskiego. Co więcej, Polak ciągle utrzymywał się w czołówce klasyfikacji strzelców klubu, sięgając również po indywidualne wyróżnienia – m.in. korony króla snajperów w LaLiga.

„Lewy” w sierpniu 2026 roku skończy jednak 38 lat. Polak w końcówce kampanii 2024/25 oraz na początku 2025/26 – stracił trochę czasu ze względu na kontuzje. Dodatkowo Barca zaczęła spoglądać w stronę odmłodzenia „dziewiątki” w zespole. To wszystko sprawiło, że negocjacje w kontekście przyszłości RL9 w Barcelonie, właściwie utknęły w martwym punkcie. Co więcej, stało się to na kilka tygodni przed oficjalnym zakończeniem czasu trwania umowy wiążącej Lewandowskiego i Barcę.

Co zatem teraz? Wydaje się, że Polak faktycznie przestanie być piłkarzem Barcelony. Kibice zwracają uwagę, że sam klub daje nieformalne sygnały, chcą z jednej strony pożegnać Polaka, a z drugiej – uhonorować jego udział w sukcesach ostatnich lat.

Na oficjalnej stronie internetowej klubu ze stolicy Katalonii ukazało się m.in. wymowne zaproszenie na ostatnie spotkanie ligowe u siebie, w którym Barcelona zagra z Realem Betis. Na zdjęciu znajduje się właśnie Lewandowski, cieszący się ze zdobycia mistrzostwa kraju, dumnie unoszący nad głowę cenne trofeum.

twitter

Czy to przypadek? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Katalońscy i hiszpańscy dziennikarze donoszą jednak, że fiasko negocjacji „Lewego” i Barcelony sprawia, że rzeczywiście, niedzielny mecz może być pożegnaniem Polaka z kibicami Barcy na Spotify Camp Nou. W ostatniej kolejce (tj. 23 maja) mistrzowie Hiszpanii pojadą bowiem na wyjazd, rywalizować z Valencią.

Mecz FC Barcelona – Real Betis od godziny 21:15, już 17 maja. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1.

Czytaj też:

Były reprezentant Polski ostro o Niemcach. „To jest rasistowska nacja”Czytaj też:

Dariusz Szpakowski nieobecny na mundialu. Legenda ujawniła prawdę!