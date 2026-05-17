Tak wyglądały negocjacje „Lewego”. Sensacyjne wieści prosto z Barcelony

Sobota, tj. 16 maja 2026 roku, okazała się być przełomowa w sadze o przyszłości klubowej kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. RL9 podjął decyzję o tym, że odchodzi z FC Barcelony.

– Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. Cztery sezony, trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie fani już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych wspaniałych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za to, że dał mi szansę przeżyć niesamowity rozdział mojej kariery. Barca znów jest tam, gdzie jej miejsce. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia – przekazał w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych Robert Lewandowski, a my informowaliśmy na łamach WPROST.

Co istotne, określenie – że to Polak zadecydował – jest tutaj jak najbardziej trafione. To nie Barca zrezygnowała z usług Lewandowskiego. Doświadczony napastnik zrozumiał, że czas najwyższy spróbować jeszcze jednego, ostatniego wyzwania w swojej jakże bogatej karierze.

Tak Robert Lewandowski rozstał się z Barceloną. Oto najnowsze wieści!

Nowe światło na historię pożegnania rzucił Pini Zahavi, czyli człowiek odpowiedzialny za interesy Polaka. Słynny piłkarski agent pojawił się w Katalonii kawałek czasu temu i wysłuchał tego, co ma do zaoferowania strona mistrzów Hiszpanii.

Jak się okazało, nijak miało się to z ambicjami, jakie ma polski napastnik. Człowiek, który zapisał się w historii Barcy tym, że przybył do klubu w 2022 roku, jako największa gwiazda. I wspólnie z kolegami, dźwignął Dumę Katalonii na szczyt.

– Robert Lewandowski nie odrzucił propozycji przedłużenia kontraktu z FC Barceloną, ale chciał podjąć nowe wyzwanie. Zainteresowanie wykazują kluby z USA i Arabii Saudyjskiej, a ostateczna decyzja zapadnie pod koniec sezonu – przekazał Zahavi, a jego słowa są cytowane m.in. w mediach społecznościowych.

twitter

Jedno jest pewne. Niezależnie jaki kierunek ostatecznie wybierze Lewandowski, niedzielny (tj. 17 maja) mecz będzie symbolicznym pożegnaniem Polaka z kibicami Barcy na Spotify Camp Nou. W ostatniej kolejce (tj. 23 maja) mistrzowie Hiszpanii pojadą bowiem na wyjazd, rywalizować z Valencią.

Mecz FC Barcelona – Real Betis od godziny 21:15. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1.

Czytaj też:

Były reprezentant Polski ostro o Niemcach. „To jest rasistowska nacja”Czytaj też:

Dariusz Szpakowski nieobecny na mundialu. Legenda ujawniła prawdę!