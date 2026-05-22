Legia Warszawa pożegnała znanego piłkarza. Wzbudzał mnóstwo emocji

Gdyby szukać charakterystycznej postaci ostatnich sezonów w szeregach Legii Warszawa, z pewnością byłby wysoko w takim zestawieniu. Kacper Tobiasz wielokrotnie podkreślał i udowadniał, jak szczególnym miejscem jest dla niego stołeczny klub.

Wraz z końcem sezonu 2025/26 (na kolejkę przed końcem PKO BP Ekstraklasy), Legia ogłosiła jednak, że współpraca z bramkarzem nie będzie kontynuowana.

Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Koniec historii wychowanka

Do pierwszego zespołu Tobiasz został dołączony jako niespełna osiemnastoletni chłopak, wcześniej przechodząc przez okres juniorski, trwający pod skrzydłami akademii Legii cztery lata. Debiut w pierwszym zespole? Inauguracja sezonu 2021/22 i mecz przeciwko Wiśle Płock. Łącznie bramkarz w barwach Legii rozegrał 138 oficjalnych spotkań.

„Tobiasz dostarczył kibicom Legii wiele niezapomnianych momentów: finał Pucharu Polski 2022/23 na PGE Narodowym i rzuty karne, których był jednym z bohaterów, rewanżowy mecz z FC Midtjylland i ponownie jego świetna postawa w konkursie „jedenastek”, czy też spotkania z Aston Villą FC i Broendby IF w europejskich pucharach. 23-letni obecnie bramkarz trzy razy z rzędu awansował z klubem do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Dzięki dobrym występom w Legii był wielokrotnie powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski i zagrał na UEFA Euro U-21” – czytamy na stronie internetowej stołecznego klubu.

Na swoim koncie Tobiasz zapisał zdobyte dwa Puchary Polski (2023 i 2025), dublet po stronie krajowych Superpucharów (również 2023 i 2025) oraz ćwierćfinał Ligi Konferencji UEFA (2024/25), w którym Legia okazała się słabsza w dwumeczu dopiero do późniejszych triumfatorów – londyńskiej Chelsea.

Wychowanek Legii w ostatnim czasie nie był wybierany do gry w bramce przez trenera Marka Papszuna.

Łącznie w obecnym sezonie PKO BP Ekstraklasy Tobiasz wystąpił w 21 spotkaniach.

