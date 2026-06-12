Gigant sięga po Roberta Lewandowskiego? Polak ma zagrać w Lidze Mistrzów

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski w ostatnich latach był piłkarzem FC Barcelony. Duma Katalonii ściągnęła polskiego napastnika latem 2022 roku. Wówczas RL9 był gwiazdą Bayernu Monachium i całej niemieckiej Bundesligi.

Robert Lewandowski w Manchesterze United? Coraz konkretniejsze wieści!

Mistrzowie Hiszpanii nie zdecydowali się jednak na przedłużenie kontraktu z Polakiem, który wkrótce skończy 38 lat. Doświadczony napastnik może jednak trafić do... najmocniejszej ligi świata, czyli angielskiej Premier League. Zainteresowanie kapitanem reprezentacji Polski wykazuje Manchester United. Klub, który w sezonie 2026/27 zagra również w Lidze Mistrzów.

O zainteresowaniu ze strony klubu z czerwonej strony Manchesteru poinformowało BBC. Na to źródło powołują się w stolicy Katalonii, a szerzej o rzekomym transferze Polaka napisało „Mundo Deportivo”.

– Polski reprezentant posiada cechy, których Manchester United poszukuje, aby wzmocnić swój atak, ponieważ angielski klub chce pozyskać sprawdzonego napastnika, który wniesie doświadczenie i natychmiastowy wpływ na grę, a także uzupełni Benjamina Sesko. Co więcej, możliwość gry w Premier League po raz pierwszy może być czynnikiem decydującym dla Lewandowskiego o wyborze jego kolejnego miejsca. Jednak, według wspomnianego angielskiego medium, istnieje poważna przeszkoda. Dyrektorzy sportowi Manchesteru United uważają żądania płacowe napastnika za wygórowane i nie chcą zaoferować mu pensji zbliżonej do tej, jaką zarabiał w Barcelonie. Podobno ostudziło to negocjacje i utrzymuje umowę w niepewności – czytamy w tekście Laury Aparicio.

Równolegle nie słabnie zainteresowanie Polakiem ze strony Chicago Fire. O tym, że Lewandowski trafi do amerykańskiej MLS, informowaliśmy kilka dni temu na łamach WPROST. Zdaniem amerykańskich mediów sprawa Polaka może się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni. Dla klubu z Chicago byłby to absolutny hit – sprowadzenie tak dużej gwiazdy pokroju Lewandowskiego.

Dodatkowo Polak trafiłby do USA akurat w okresie, w którym oczy całego futbolowego świata, zwrócone są właśnie w tamtym kierunku. A to ze względu na trwające MŚ 2026. W MLS od kilku sezonów występuje zresztą z powodzeniem Lionel Messi. Argentyńczyk jest zresztą największą gwiazdą amerykańskich rozgrywek – reprezentując barwy Interu Miami.

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