Anna Lewandowska dostała odpowiedź. Oto reakcja nowego klubu „Lewego”

Anna Lewandowska przyznała, że przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych, towarzyszy jej strach. To uzasadnione, biorąc pod uwagę ostatnie lata rodziny Lewandowskich. Widać było, że właśnie w Hiszpanii odnaleźli swoje miejsce na ziemi. Robert Lewandowski musiał jednak pożegnać się z FC Barceloną, a kolejnym kierunkiem piłkarza będzie Chicago Fire.

Trener Chicago Fire uspokaja. Padły słowa o Annie Lewandowskiej

Z pewnością w USA kapitan reprezentacji Polski będzie mógł liczyć na specjalne względy. RL9 przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, jako wielka gwiazda. Pod względem zarobków, z Polakiem może konkurować tylko będący niezagrożony na szczycie listy, Lionel Messi. Argentyńczyk występujący w barwach Interu Miami, to największa gwiazda futbolu. I wydaje się, że nie ma tu mowy wyłącznie o rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych, co udowadnia choćby... trwający mundial.

Wracając jednak do Lewandowskich, w Chicago chcą mocno zadbać o swoją nową, największą gwiazdę.

– Byliśmy bardzo zdeterminowani. Planujemy dobrze zadbać o niego i jego rodzinę. Postrzegamy to także jako duży krok do przodu dla naszego klubu. Chcemy, aby nazwa Chicago Fire była znana na całym świecie. Chcemy zdobywać mistrzostwa i pozyskiwać duże nazwiska, jeśli chodzi o piłkarzy – przyznał trener Chicago Fire.

Padła również deklaracja w kontekście Anny Lewandowskiej.

– Jest wzorem do naśladowania dla polskiej społeczności. Widzieliśmy, jak prowadziła fitness dla Polaków w Chicago. To był ogromny sukces. My, jako klub, postaramy się, żeby czuła się tu jak w domu, jak cała rodzina. Jest bardzo ambitna, ma swoją markę, a Ameryka to świetny rynek. Sama zadecyduje, czy chce ją tutaj rozwijać – podkreślił Gregg Berhalter w rozmowie z Mateuszem Borkiem na Kanale Sportowym.

Chicago Fire chciałoby jak najlepiej skorzystać z faktu posiadania Lewandowskiego w swoich szeregach. Wydaje się, że choć w Hiszpanii Polak odnalazł się w wyjątkowy sposób i trudno to będzie przebić, wyprawa do USA wcale może nie być taka nieudana.

Na początku jest to w pewnym stopniu małżeństwo z rozsądku, spoglądając na ten transfer szerzej, ale wiele gwiazd dobrze odnalazło się w realiach Stanów Zjednoczonych.

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