Chicago Fire jednak zrezygnowało! To ruch ws. Roberta Lewandowskiego

Przenosiny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire odbiły się szerokim echem w mediach traktujących o piłce nożnej. Polak ma stać się jedną z najważniejszych postaci w MLS. Nie ulega wątpliwości, że Lewandowski ma potencjał ku temu, żeby dać sporo radości kibicom w Stanach Zjednoczonych.

A klub z Chicago wiąże z przeprowadzką Polaka do USA spore nadzieje, nie tylko marketingowe, ale również sportowe. Fire czekają na tytuł mistrzowski bardzo długo, bo od 1998 roku.

Chicago Fire ze zmianą decyzji! Fani Roberta Lewandowskiego już wiedzą

Nie ulega wątpliwości, że poza kwestiami sportowymi, kapitan reprezentacji Polski będzie chciał otworzyć się na ogromny rynek w USA pod względem biznesowym. Marka RL9 jest już znana na Starym Kontynencie, kto wie, może będzie również rosnąć w perspektywie wejścia na amerykańskie pole.

Aby tak było, trudno sobie wyobrazić inny scenariusz aniżeli występy Polaka w koszulce z numerem 9 na plecach. To początkowo było negowane, choćby ze względu na trwający sezon w MLS. I rzekomy brak możliwości tego typu roszad w trakcie trwającej kampanii. A dodajmy, że dotychczas w barwach Fire ten numer nosił napastnik Hugo Cuypers.

W mediach społecznościowych można jednak znaleźć już informację, że Belg zmieni numer na plecach i będzie występował z 99.

Kibice mocno doceniają ukłon ze strony belgijskiego napastnika, który nie sam nie ukrywał, że Lewandowski był i jest dla niego prawdziwym wzorem, co do gry skupionej na ofensywie i zdobywaniu goli. Wygląda zatem na to, że Fire zrezygnowało z ew. konfliktów na linii napastników, błyskawicznie rozwiązując wszelkie dywagacje związane z numerem Polaka.

Tym bardziej że powrót do grania dla klubu z Chicago już za rogiem. Pierwszy mecz po przerwie Fire rozegrają już 17 lipca. Rywalami „Strażaków” będzie Vancouver Whitecaps. Co ciekawe, mecz zostanie rozegrany jeszcze... przed decydującymi rozstrzygnięciami trwających MŚ 2026. Mundial trwa bowiem do 19 lipca.

Niewykluczone, że będzie to dzień oficjalnego debiutu... nowego numeru 9 w szeregach „Strażaków”.

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