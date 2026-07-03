FC Barcelona rezygnuje z Wojciecha Szczęsnego? Zaskakujący ruch klubu!

Trzeba przyznać, że w przypadku ruchów transferowych FC Barcelony, karuzela kręci się właściwie cały czas.

Dopiero co polscy kibice spoglądali w stronę stolicy Katalonii, szukając odpowiedzi na finisz negocjacji względem przyszłości w klubie Roberta Lewandowskiego. W ostatecznym rozrachunku drogi RL9 i mistrzów Hiszpanii po prostu się rozeszły. W stolicy Katalonii pozostał jeszcze Wojciech Szczęsny. Czy Polak może być pewny obecności w gronie piłkarzy Barcy w sezonie 2026/27?

Jaka przyszłość Wojciecha Szczęsnego? FC Barcelona z decyzją o transferze

Na początku maja b.r. informowaliśmy, że były reprezentant Polski otrzymał ciekawą ofertę z jednego z klubów ligi hiszpańskiej. Szczęsny miał mieć zagwarantowaną pozycję numer 1 między słupkami, czyli zupełnie inne realia, aniżeli w szeregach Barcy.

Hierarchia w stolicy Katalonii jest znana. Szczęsny to człowiek, który ma wspierać swoim doświadczeniem młodszego Joana Garcię. Hiszpan ma za to zyskiwać przy pracy wspólnie z klasowym kolegą z pozycji. Można zatem rzec – układ idealny, który bardzo dobrze sprawdzał się w drużynie trenera Hansiego Flicka.

Co więcej, FC Barcelona wykonała kolejny, kluczowy krok w układance ze Szczęsnym. Polski bramkarz, który ma ważny kontrakt do końca sezonu 2026/27, właśnie stracił jednego ze swoich konkurentów. Marc-André ter Stegen ma bowiem przenieść się do Holandii, gdzie będzie bronił bramki Ajaksu Amsterdam.

Wypożyczenie Niemca wydaje się być równoznaczne z pozostaniem Polaka w szeregach mistrzów Hiszpanii. Tym samym Szczęsny ponownie będzie mógł liczyć na występy w barwach Barcy, np. w przypadku kontuzji czy problemów Garcii (nikomu źle nie życząc) bądź w rozgrywkach Pucharu Króla.

Ter Stegen starcił za to swoją bardzo pewną pozycję sprzed poważnej kontuzji, którą odniósł w trakcie sezonu 2024/25. Wówczas Niemiec był kapitanem FC Barcelony. Duma Katalonii sięgnęła jednak w awaryjnej sytuacji po Szczęsnego i... została przy swoim wyborze, chwaląc sobie to, co Polak zaprezentował w Hiszpanii.

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