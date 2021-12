Nadchodzi święta wojna. Kiedy i gdzie oglądać mecz Łomży Vive Kielce z Orlen Wisłą Płock?

Na 12 listopada zaplanowano prawdziwy hit w polskiej lidze piłki ręcznej. Tego dnia naprzeciw siebie staną Łomża Vive Kielce i Orlen Wisła Płock. Stawka tego starcia będzie tym większa, że obu zespołom marzy się udział w Lidze Mistrzów, a zwycięstwo doda triumfatorowi sporo punktów to najważniejszego w tym kontekście rankingu.

Łomża Vive Kielce – Orlen Wisła Płock. Zapowiedź hitu Superligi

Wydaje się, że zespół z Mazowsza ma jeden dodatkowy bodziec co do tego, aby dodatkowo zmobilizować się na nadchodzące starcie. Wisła bowiem już na starcie sezonie sprawiła nieprzyjemną niespodziankę – była w słabej formie i straciła szanse na mistrzostwo. Do tego w poprzednim spotkaniu z Vive przegrała u siebie aż 19:31.

Nafciarze mają jednak w swoim zespole kilku graczy, którzy tym razem powinni być w stanie nie tylko stawić opór kielczanom, lecz powalczyć jak równi z równymi o wygraną. Nadzieje kibice pokładają w Siergieju Kosorotowie, Tinie Lucinie, Dmitriju Żytnikowie czy Niko Mindegii. O sile drużyny stanowić mogą również Polacy – Michał Daszek, Przemysław Krajewski lub Adam Morawski. Ten ostatni zapracował sobie ostatnio na transfer do ligi niemieckiej i w związku z tym oczekuje się, że zagra właśnie na jej poziomie.

W ostatnich pięciu meczach Nafciarze nie przegrali ani razu, a Vive wręcz przeciwnie, spuściło nieco z tonu, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Tam w grudniu kielczanie przegrali już dwukrotnie – najpierw z PSG, a następnie z FC Porto. To dobry znak dla płocczan.

Kiedy i gdzie oglądać mecz Vive Kielce – Wisła Płock?

Mecz Vive Kielce – Wisła Płock zaplanowano na niedzielę 12 grudnia, na godzinę 14:30. To spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl.

