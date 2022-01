Wszystko już jasne. Trener Rombel podał skład Polaków na mistrzostwa Europy w piłce ręcznej

Już za chwilę rozpoczynają się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Na imprezie występują również Biało-Czerwoni, którzy podczas turnieju na Węgrzech i Słowacji będą walczyli o jak najlepszy wynik. Wydarzenie rusza 13 stycznia i potrwa aż do 30. dnia tego miesiąca. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają 14 stycznia.

We wstępnej fazie turnieju jest sześć grup po cztery drużyny. Z każdego zestawu ekip awansują po dwie drużyny, które trafią do drugiej, dwugrupowej fazy (po sześć drużyn). Stamtąd wyłonią się cztery ekipy, które wejdą do strefy medalowej. Drużyny walczące bezpośrednio o medale mają zapewniony awans na mistrzostwa świata w 2023 roku.

Trener odsłonił karty. Nazwiska powołanych zawodników

Dzień przed rozpoczęciem mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn trener Patryk Rombel podał 18-osobowy skład Biało-Czerwonych, który weźmie udział w imprezie. Wśród powołanych zawodników znaleźli się tacy doświadczeni reprezentanci, jak np. Przemysław Krajewski czy Michał Daszek.

Wiele spekulacji było też na temat Szymona Sićki, który podczas okresu przygotowawczego skręcił sobie kostkę. Wygląda jednak na to, że zawodnik zdążył z rekonwalescencją, ponieważ znalazł się na liście selekcjonera Rombla.

Lista powołanych zawodników na ME w piłce ręcznej

Adam Morawski

Ariel Pietrasik

Arkadiusz Moryto

Bartłomiej Bis

Damian Przytuła

Jan Czuwara

Kacper Adamski

Kamil Syprzak

Maciej Gębala

Maciej Pilitowski

Mateusz Kornecki

Michał Daszek

Michał Olejniczak

Patryk Walczak

Piotr Chrapkowski

Piotr Jędraszczyk

Przemysław Krajewski

Szymon Sićko

Terminarz meczów grupowych Polaków

Piątek 14.01.2022: Austria – Polska, 20:30 (Eurosport 2)

Niedziela 16.01.2022: Białoruś – Polska, 20:30 (Eurosport 2)

Wtorek 18.01,2022: Polska – Niemcy, 18:00 (Eurosport 1)

